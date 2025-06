ZDA uvedle sankcije proti Beti Hohler in drugim sodnicam ICC

Združene države Amerike so uvedle sanckije zoper štiri sodnice Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Državni sekretar Marco Rubio je sankcije objavil v četrtek. Zadevajo sodnike Solomy Balungi Bossa iz Ugande, Luz del Carmen Ibáñez Carranza iz Peruja, Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou iz Benina in Beti Hohler iz Slovenije, poroča Guardian.

Donald Trump je uradnikom kabineta naročil, naj pripravijo sankcije proti ICC, potem ko je sodišče izdalo naloge za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahua in nekdanjega obrambnega ministra Yoava Gallanta. Sodišče ju namreč obtožuje vojnih zločinov v Gazi.

»Kot sodniki Mednarodnega kazenskega sodišča so ti štirje posamezniki aktivno sodelovali pri nezakonitih in neutemeljenih dejanjih Mednarodnega kazenskega sodišča, usmerjenih proti Ameriki ali našemu tesnemu zavezniku Izraelu,« je dejal Rubio. »ICC je politizirano in lažno trdi, da ima neomejeno diskrecijsko pravico pri preiskovanju, obtoževanju in pregonu državljanov Združenih držav in naših zaveznikov. Ta nevarna trditev in zloraba oblasti krši suverenost in nacionalno varnost Združenih držav in naših zaveznikov, vključno z Izraelom,« je zatrdil državni sekretar ZDA.

Dve od sankcioniranih sodnic, ena izmed njiju je Beti Hohler, sta odobrili naloga za prijetje Netanjahuja in Gallanta, dve pa preiskavo o ameriških zločinih v Afganistanu.

Sodnicam prepovedan vstop v ZDA, blokirani pa bodo tudi njihova lastnina ali drugi interesi v ZDA, poroča agencija AFP. Poleg tega sankcije močno ovirajo posameznike pri izvajanju celo najbolj rutinskih finančnih transakcij, saj ZDA od vseh bank, ki so kakorlkoli povezane z njimi ali izvajajo transakcije v dolarjih, zahetvajo, da upoštevajo omejitve, poroča Reuters.

Slovenija bo predlagala aktivacijo akta EU o blokiranju

Mednarodno kazensko sodišče je ukrep ostro obsodilo in dejalo, da gre za poskus spodkopavanja neodvisnosti mednarodne sodne institucije, ki milijonom žrtev »nepredstavljivih grozodejstev« zagotavlja upanje bna pravico.

Na sankcije ZDA se je nemudoma odzvalo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. »Slovenija obžaluje napovedane sankcije vlade ZDA zoper štiri sodnice Mednarodnega kazenskega sodišča, med njimi tudi sodnico iz Slovenije. Slovenija zavrača pritiske na sodne institucije in vplivanje na pravosodno delovanje, sodišča morajo delovati v interesu prava in pravičnosti,« so zapisali.

»Sodnici, ki je slovenska državljanka, bomo v aktualni situaciji nudili vso potrebno podporo pri opravljanju njenega mandata. Slovenija bo zaradi uvrstitve državljanke članice EU na sankcijski seznam ZDA predlagala takojšnjo aktivacijo akta EU o blokiranju,« so obljubili na ministrstvu.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v oddaji Odmevi na TV Slovenija dejala, da se ji zdi zanimivo, da so sankcij deležne ravno sodnice iz štirih majhnih držav. Slovenska sodnica je edina izmed njih, ki je državljanka EU. »Gre za neposreden napad na sodišče, na neodvisnost sodišča,« je ocenila. Ministrica meni, da je uvedba sankcij »pokazala, da se ZDA dobesedno požvižgajo na delo sodišč«. »Sodnica je slovenska državljanka in ji bomo seveda stali ob strani, da bo lahko nemoteno opravljala svoje delo,« je napovedala Tanja Fajon.

»Obžalujem današnjo odločitev ameriške administracije, s katero uvaja sankcije zoper štiri sodnike Mednarodnega kazenskega sodišča. Slovenija je in bo še naprej neomajna podpornica neodvisnosti in nepristranskosti te osrednje mednarodne kazensko pravne sodne institucije in delovanja njenih zaposlenih,« pa je zapisal predsednik vlade Robert Golob.

Trumpov ukaz o sankcijah po Netanjahovem obisku v ZDA

Trump je že v začetku februarja, kmalu zatem, ko ga je v Washingtonu obiskal izraelski premier Netanjahu, podpisal izvršni ukaz o sankcijah proti vsem uradnikom Mednarodnega kazenskega sodišča, ki preiskujejo, aretirajo, pridržijo ali sodno preganjajo Američane in zaveznike iz držav, ki niso članice rimskega statuta o ustanovitvi ICC.

Na Trumpovo uvedbo sankcij proti Mednarodnemu kazenskemu sodišču se je februarja odzvala tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar. V sporočilu za javnost, v katerem jih je obsodila, jih je označila za popolno zanikanje zgodovine in ignoriranje prava kot temelja mednarodnih odnosov. »Zaskrbljujoče je, da ZDA spodkopavajo temelje mednarodnega kazenskega prava, ki so ga same pomagale graditi,« je poudarila ter spomnila, da to sega v čas nürnberških procesov.

Predsednica je tudi podprla pobudo držav pogodbenic rimskega statuta, da stopijo v bran sodišču in vsem njegovim uslužbencem. Po njenem mnenju ZDA v svet pošiljajo nevarno sporočilo, da so sodniki ICC deležni sankcij samo zato, ker preganjajo zločine, pravo sporočilo mednarodni skupnosti pa bi po njenem moralo biti, da je »edino zagotovilo, da posamezniki ne bodo preganjani, da ne sodelujejo pri najhujših zločinih proti človeštvu«.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je februarja v odzivu na sankcije zagotovila, da se bo Evropa vedno zavzemala za spoštovanje mednarodnega prava.

ZDA so že uvedle sankcije tudi proti glavnemu tožilcu ICC Karimu Khanu, Trump pa je v svojem prvem mandatu leta 2020 uvedel podobne sankcije proti tedanji tožilki ICC Fatou Bensouda, ki je hotela preiskati vojne zločinov ameriških vojakov v Afganistanu.