Evropa molči, Gaza gori

Trump je z nerazumnimi dejanji morda vendarle naredil nekaj dobrega. Evropi je ponudil enkratno priložnost, da končno nekaj naredi prav. Evropska unija ima priložnost, da se otrese ameriške hegemonije, ima priložnost, da zasnuje skupno zunanjo in obrambno politiko. Ima priložnost, da varnost vseh prebivalcev Evrope ne gradi zgolj na oboroževanju, ampak tudi na preverjenih prednostih, ki jih je vedno imela in na katerih je zrasla.

Ima dolžnost, da gradi blaginjo svojih državljanov na podlagi dobrega javnega zdravstva in šolstva, da njene odločitve temeljijo na znanosti in tehnologiji, da nadaljuje zeleni prehod, da ohranja neodvisne univerze, da gradi svojo moč na znanju, da prisega na ideale razsvetljenstva, da daje poudarek enakosti in človekovim pravicam, da zna pokazati na kavzalno povezanost med preteklostjo in sedanjostjo, in ne nazadnje, da ohrani svojo integriteto, kar predvsem pomeni, da bo kljub različnim interesom znala ukrepati proti izvajalcem genocida skladno z mednarodnim pravnim redom. Če to zmore do Rusije, ni razloga, da tega ne bi mogla in morala storiti tudi proti Izraelu.