Neznosna lahkost objavljanja vojnih zločinov na spletu

Fotografije in videoposnetki prikazujejo skupino mlajših moških, ki pozirajo v ženskem spodnjem perilu, z avtomatskimi puškami M4 v rokah. Gre za pripadnike 601. inženirskega bataljona izraelske vojske, oblačila pa so pripadala Palestinkam v mestu Han Junis v Gazi, ki so jih pred tem pregnali z domov ali pobili.

Bizarni posnetki te izraelske enote so zgolj majhen košček mozaika objav, ki jih je praktično od začetka vojne v Gazi, od oktobra 2023, mogoče prosto najti na telegramu, tiktoku in instagramu. V njih izraelski vojaki beležijo dogajanje na opustošenih okupiranih območjih Gaze, s katerih so pregnali Palestince. Večina takšnih objav vsebuje pregledovanje in plenjenje domov, pa njihovo uničenje, saj jih inženirske enote nato zminirajo in porušijo, tako da kraji niso več primerni za bivanje. Videoposnetki, na katerih šole, mošeje in celotna naselja letijo v zrak ob glasnem skandiranju tam navzočih izraelskih vojakov, so postali stalnica družbenih omrežij. In poglavitni vzrok opazk, da gre pri vojni v Gazi za »prvi genocid, v živo prenašan po spletu«.