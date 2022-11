Kamenik še vedno vztraja, da je nedolžen

Za štirikratni umor v Tekačevem marca 1997 še ni odgovarjal nihče. V enem najbolj odmevnih sodnih postopkov v zgodovini Slovenije, ki se je na celjskem okrožnem sodišču danes začel znova, je (za zdaj) edini obtoženec 50-letni Kristijan Kamenik. Bil je že obsojen na 20 let zapora, v ponovljenem sojenju oproščen, potem pa so njegovi izleti po tujih zaporih zaradi pečanja s prepovedano drogo zadevo malce zavrli. V tem času so bili iz spisa izločeni ključni dokazi. A tožilstvo vztraja pri obtožnici in neposrednem zaslišanju nekaterih prič. Vprašanje, kaj se po četrt stoletja še spomnijo.

Okrožni državni tožilec Gorazd Kacijančič Kristijanu Kameniku očita, da je marca 1997 v glavo ustrelil 73-letnega Štefana Poharca in 75-letno Frančiško Poharc ter 36-letno Heleno Krošlin in njeno 17-letno hčer Viktorijo. Do danes Kameniku, ki vztraja, da je bil usodnega dne pri sorodnikih, ki so potrdili njegov alibi, niso mogli dokazati še ničesar. Kamenik je danes v svojem kratkem zagovoru dejal, da v celoti zavrača kakršno koli krivdo in da vztraja pri vsem, kar je že povedal v postopku.

Okrožni državni tožilec Gorazd Kacijančič vztraja, da je v Tekačevem moril Kristijan Kamenik. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Tožilstvo bo njegovo krivdo težko dokazalo, saj so bili izločeni ključni dokazi, kot so športni copati. Potem ko so jih pregledovali številni izvedenci, so bili copati skupaj s še drugimi dokazi izločeni iz spisa, ker odredba za hišno preiskavo, pri kateri so copate zasegli, ni bila dovolj dobro obrazložena. Kamenikova zagovornica odvetnica Maksimilijana Kincl Mlakar je tako še pred začetkom današnje obravnave predlagala, da bi tožilstvo obtožnico preprosto umaknilo ali pa bi predsednica senata zadevo predala izvenobravnavnemu senatu, ki bi »obtožnico, kakršna je, vsaj zavrnil, če ne zavrgel«. Kot je pojasnila predsednica senata Alenka Jazbinšek Žgank, izvenobravnavnega senata v tej fazi ni možno več angažirati, ker je obtožnica že pravnomočna.

Spet o copatih

Na zahtevo obrambe je tožilec prebral obtožnico z obrazložitvijo, med drugim pa je omenil tudi zdaj že izločene športne copate: »Ob truplu (Štefana Poharca, op. p.) je bila najdena sled copata Kristijana Kamenika, obrnjena proti glavi.« Zagovornica ga je prekinila: »Ne vem, kje ste dobili to obtožnico. Tega namreč ni več notri.« Po njunem prerekanju, kaj je v obtožnici in česa ni več, je zadevo prekinila sodnica, ki se je obrnila k tožilcu: »To je sprenevedanje. Copata ni več notri že od 2018.« Po obravnavi je tožilec Kacijančič pojasnil, da je pridobil kopijo sodniškega spisa in je bral listine iz sodnega spisa: »Če ni izločeno, sem pač prebral.«

Kamenikova zagovornica odvetnica Maksimilijana Kincl Mlakar pravi, da je obtožnica povsem prazna, invalidna. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Maksimilijana Kincl Mlakar je že v sodni dvorani dejala, da »vsi, ki imamo v tej dvorani nekaj pravnega znanja ali celo nič, vemo, da ne obstaja utemeljen sum, da je Kristijan Kamenik to storil«. Po obravnavi je dodatno pojasnila: »Po izločitvi ključnih dokazov iz spisa lahko rečem, da ni podan niti zahtevan dokazni standard, to je utemeljen sum. V obtožnici ni niti enkrat omenjen obtoženec. Obtožnica govori, da so bila najdena trupla. Ni dvoma, da so bili ustreljeni, ampak ničesar ni v obtožnici, kar bi na nivoju dokaznega standarda utemeljenega suma potrjevalo, da je to naredil Kristijan Kamenik. Obtožnica je torej popolnoma prazna, invalidna.«

Nova kazenska ovadba

Tako kot sodni senat ni sledil predlogu obrambe, tudi ni sledil predlogu tožilca, da bi obravnavo preložili. Do konca tega tedna bodo namreč podali kazensko ovadbo proti sostorilcu in vložili zahtevo za sodno preiskavo zoper to osebo. Po 25 letih je namreč razvoj znanosti in tehnologije omogočil, da so pridobili genetski material ene od sicer več oseb, ki so bile sostorilci, je pojasnil. Dodal je, da je za vse druge pregon že zastaral. Tožilec je dejal, da bi bilo »smotrno«, da bi oba – torej sostorilca in Kamenika – obravnavali skupaj.

A če bi sodni senat temu ugodil, bi na rezultat sojenja Kameniku čakali zagotovo še nekaj let. Zakaj vztraja, glede na to, da v rokah nima več veliko, pa je dejal: »Ocenjujemo, da je prav, da zadeva dobi sodni epilog in da sodišče, ki je po naši oceni povsem nepotrebno in neupravičeno izločilo dokaze iz spisa, sprejme odgovornost in o zadevi vsebinsko odloči. Tožilci, ki smo delali na tej zadevi že dlje časa, poznamo vsebino teh izločenih dokazov in vemo, kaj je bilo v Tekačevem, in ni govora, da bi umaknili obtožnico.« Izločenih dokazov sodišče pri odločitvi sicer ne sme upoštevati.

Sojenje se bo z zaslišanjem prič nadaljevalo 9. decembra.