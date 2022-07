Kanglerju odškodnina samo za primer Ježovita

V nadaljevanju preberite:

Kangler namreč trdi, da je žrtev političnega pregona in da so bili postopki, v katerih se je znašel, zrežirani, pri čemer so mu bile kršene številne pravice. Odškodnino je zahteval zaradi petih kazenskih postopkov (primeri jasnovidka Ježovita, Astrid Bah, mariborska tržnica, lutkovno gledališče in radarji), zajela pa naj bi duševne bolečine zaradi številnih postopkov, nezakonitih obsodb, medijske izpostavljenosti (negativnih člankov v vseh zadevah je menda naštel več kot 10.000) in tudi povrnitev izgubljenega dohodka. Zoper njega je bila vložena vrsta ovadb, bil je tarča finančne preiskave in davčnega pregleda, proti njemu je bila vložena tudi tožba po zakonu o odvzemu nezakonitega premoženja, vse to po njegovem zato, ker je politika ugrabila mariborsko policijo, tožilstvo in sodišča.

Okrožno sodišče je v ponovljenem postopku ugotavljalo, ali mu morebiti pripada odškodnina zaradi nezmožnosti zaposlitve pri družbi Varnost, d. d., od aprila 2013 do marca 2020, ko je bil imenovan na mesto državnega sekretarja. Po zaslišanju priče, v tem obdobju člana uprave, izvršnega direktorja družbe Varnost in njenega solastnika, je zavrnilo tudi ta zahtevek, ker Kanglerju ni uspelo dokazati vzročne zveze. Ta del sodbe še ni pravnomočen.