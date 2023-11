Kazenska ovadba zaradi nesreče med spustom po jeklenici

Končala se je kriminalistična preiskava letošnje nesreče na Bovškem, kjer se je 23. avgusta med spustom po jeklenici (zip line) poškodovalo več oseb. Dve mlajši osebi sta bili huje, odrasla oseba pa lažje telesno poškodovana.

Novogoriški kriminalisti so glede na vsa ugotovljena dejstva glede nesreče prejšnji teden proti 50-letnemu osumljencu podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

»Z zbiranjem obvestil smo ugotovili, da je spust po omenjeni jeklenici izvajala ena od gospodarskih družb, ki se ukvarja tudi s tovrstno športno dejavnostjo. Omenjenega spusta se je poleg vodičev udeležila skupina oseb (med njimi dve mlajši osebi – otroka). Udeleženci spusta so se po omenjeni jeklenici spuščali posamično. Kasneje je vodič v navezi pripel še tri udeležence spusta in se z njimi vred spustil po jeklenici. Po približno sto metrih spusta se je jeklenica zaradi prevelike teže udeležencev toliko spustila, da je naveza med spustom zadela v vrh drevesa na omenjeni trasi,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so, da so udeleženci »zadeli v vrh drevesa, pri čemer je bil otrok, državljan Madžarske, huje telesno poškodovan, prav tako je bila huje poškodovana druga mlajša udeleženka (otrok) iz Slovenije. 41-letna državljanka Nemčije je bila lažje poškodovana. Po trku v drevo so nadaljevali spust do konca jeklenice, kjer so poškodovane osebe sneli z jeklenice in jim nudili prvo pomoč. Na kraju so kasneje posredovali tudi reševalci GRS Bovec in NMP ZD Tolmin, ki so oskrbeli poškodovane osebe in jih prenesli do helikopterja. Dve poškodovani osebi so nato s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, eni osebi pa so zdravniško pomoč nudili v šempetrski bolnišnici.«