Kradli elektriko in gojili prepovedano konopljo

V hišnih preiskavah na Primorskem so odkrili prostora za gojenje in različne pripomočke. FOTO: PU Koper

Na prireditvi

Policisti so v povezavi s preiskovanjem kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog te dni opravili več zasegov mamil.S koprske policijske uprave poročajo, da so na podlagi sklepa koprskega okrožnega sodišča na območju policijskih postaj Koper, Ilirska Bistrica in Kozina izvedli tri hišne preiskave. Odkrili so dva prostora za gojenje prepovedane droge konoplje in zasegli različne pripomočke za gojenje (žarnice, transformatorje, ventilatorje, vodne črpalke ...) ter 626 sadik konoplje, približno 1770 gramov posušene konoplje in smole. Zoper glavnega osumljenca, 36-letnika iz okolice Kozine, ki ga pri hišnih preiskavah niso izsledili, je zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog razpisano iskanje.»Pri eni od hišnih preiskav na območju Ilirske Bistrice so izsledili tujca, 57-letnega državljana Srbije, zoper katerega je bil razpisan evropski nalog za prijetje (razpisnica Republika Hrvaška). Priveden je bil k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Kopru, po zaslišanju je bil zanj odrejen pripor. Gre za storilca kaznivih dejanj tudi v preteklosti (prepovedano prehajanje meje ali ozemlja). Zanj je podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog,« pojasnjujejo na PU Koper. Preverjajo tudi utemeljene razloge za sum storitve dveh kaznivih dejanj tatvine električne energije, uporabljene za gojenje konoplje. Po zbranih obvestilih bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo za 36-letnika iz okolice Kozine. Žalski policisti pa so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 20-letniku z območja Zabukovice (UE Žalec) in mu zasegli več različnih vrst prepovedane droge. Odvzeli so mu prostost in ga z ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku; ta je zanj odredil pripor. Pri hišni preiskavi so zasegli 1300 g konoplje, 369 g MDMA, 31 g kokaina in 166 tablet oksimetolona (anabolični steroidi). Za kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od enega do desetih let.Mariborski policisti in kriminalisti pa poročajo, da so v petek in v soboto med sedmo zvečer in četrto zjutraj v sodelovanju z organizatorjem opravili poostren nadzor v okolici in na koncertnem prizorišču prireditve elektronske glasbe Bass fighters festival v kraju Ciringa, ki ga je obiskalo okoli 1200 obiskovalcev. Opravili so 27 zasegov prepovedanih drog, in sicer 16 zasegov konoplje, dva zasega kokaina, tri zasege amfetamina, pet MDMA-ecstasyja in en zaseg kristalov MDMA. Po zaključku analiz zaseženih snovi in ko bodo zbrali vsa potrebna obvestila, bodo uvedli 18 tako imenovanih hitrih postopkov o prekršku, zoper eno osebo pa bodo podali obdolžilni predlog. Ker so med nadzorom zaznali tudi kaznivo dejanje omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu, bodo zoper eno osebo na mariborsko okrožno tožilstvo podali kazensko ovadbo.