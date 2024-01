Krave stale med ostanki trupel goved, ki so razpadala

V nadaljevanju preberite:

Osem mesecev zaporne kazni, ki jo bo lahko odslužila z delom v splošno korist, so včeraj izrekli nekdanji novinarki Koroškega radia Katarini Valentar zaradi primera mučenja živali, ki je odmevalo v javnosti. Še pred izrekom kazni je obtožena na sodišču kruto dejanje obžalovala in se pokesala.

Precej hitro se je namreč včeraj zaključilo iskanje resnice o obtožbi tožilstva, da je naklepno mučila živali. Že nekaj dni prej je namreč s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, tako da je bil izrek kazenske sankcije včeraj le še formalnost.

Obtožnica ji je očitala, da je kot nosilka dejavnosti na kmetiji v Podgori od januarja do marca lani najmanj 22 govedom, pretežno pasme nemški angus, različnih spolov in starosti, po nepotrebnem povzročala trpljenje, ker ni poskrbela za ustrezno veterinarsko pomoč živalim, ki so zaradi tega, ker niso imele dovolj hrane, zaužile PVC-folijo silažnih bal in ta je ostala v njihovem vampu.