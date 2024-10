Libanonski znanstvenik s Kemijskega inštituta zanikal vse obtožbe

Na ljubljanskem okrožnem sodišču je danes libanonski znanstvenik Michel Stephan, ki ga obtožnica bremeni napeljevanja k umoru, v zaključnih besedah zatrdil, da kategorično zanika vse obtožbe. Izpostavljal je domnevno nasprotujoče si izjave ključnih prič ter priče večkrat označil za nezanesljive. Sodba bo znana v ponedeljek.

Obtožnica Stephana bremeni napeljevanja k umoru, kar sicer ni prva tovrstna obtožnica zoper njega. Leta 2017 so ga namreč priprli zaradi napeljevanja Iračana Alija H. R. R. k umoru Janeza Plavca, enega od vodilnih na Kemijskem inštitutu, kjer je bil nekaj časa zaposlen Stephan. Zaradi napeljevanja je bil obsojen na osemletno zaporno kazen, ki jo bo prestal oktobra prihodnje leto.

Ključna priča, ki je takrat pripeljala do obsodbe, je bil Iračan. Tega je Stephan napeljeval k umoru Plavca, a ga je Iračan na koncu prijavil policiji. Zato naj bi Stephan, že ko je v priporu čakal na sodbo v zadevi Plavec, načrtoval tudi umor Iračana. Kot navaja obtožnica, naj bi enega od sopripornikov nagovarjal, naj mu zunaj priskrbi koga, ki bi likvidiral Iračana, pri čemer pa je sopripornik njegov domnevni načrt razkril policiji. Enako naj bi storil drugi sopripornik, ki naj bi prav tako vedel za Stephanov načrt.

Stephan je danes v zaključnih besedah opozoril, da nihče od prisotnih na sodišču ni bil v enakem položaju kot on. »Nihče ni bil z nami v tej celici na Pavšetovi,« je komentiral svoje stike s sopriporniki. Hkrati meni, da so na sodišče povabili zgolj priče tožilstva, in ne ostalih sojetnikov, ki naj bi bili prisotni pri domnevnih pogovorih. »Ne pozabite, da zgolj nek dokaz še ne pomeni dejstva,« je opozoril sodišče.

Izmišljene obtožbe?

Zatrdil je, da je bil v priporu zaposlen s pisanjem znanstvenih člankov in svojim delom ter ni imel časa razmišljati o napeljevanja k umoru. Prepričan je, da so obtožbe zoper njega izmišljene, izmislila pa si jih je policija. Kritičen je bil tudi do državne tožilke in sodišča.

»Tožilka me je vedoma in namenoma obtožila in trdim, da nisem nič naredil narobe in nisem kaj slabega nameraval. Gre za neosnovane obtožbe,« je zatrdil. V zaključnih besedah, ki jih je začel na torkovem naroku in končal danes, se je dotaknil številnih tem, zato ga je sodnica opozorila, da so te namenjene odgovoru na obtožbe in dokaze v konkretnem primeru.

Na prejšnjem naroku sta imela po poročanju medijev zaključni besedi tožilstvo in Stephanov zagovornik Gorazd Fišer. Tožilka Ana Kirm je pojasnila, da je Stephan znan kot oseba, ki rada na zavržni način rešuje konflikte, in to tako, da napeljuje k umoru ljudi, s katerimi je v sporu. »To je počel v zadevi Plavec in zdaj v primeru oškodovanca Alija H. R. R.,« je po poročanju Večera dejala Kirm.

Tožilstvo je sicer zanj predlagalo kazen 17 let zapora in izrek ukrepa izgona tujca za obdobje petih let po prestani zaporni kazni, zagovornik pa oprostilno sodbo. Predsednica sodnega senata Jasmina Ivančič je razglasitev sodbe napovedala za ponedeljek.