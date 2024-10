Menendezovi so enotno za izpustitev bratov, ki sta umorila starše

Razširjena družina bratov morilcev Erika in Lyla Menendeza se bo na tiskovni konferenci, napovedani za sredo v Los Angelesu, zavzemala za njuno izpustitev iz zapora, poroča Guardian in dodaja, da tožilci tačas pregledujejo nove dokaze, da ugotovijo, ali bi morala brata prestajati dosmrtno kazen zaradi umora svojih staršev.

Tiskovna konferenca, za katero je več kot ducat družinskih članov, ki potujejo v Los Angeles – vključno s teto bratov –, napovedalo »močan prikaz enotnosti«, se bo zgodila manj kot dva tedna po tistem, ko je okrožni državni tožilec LA George Gascón sporočil, da njegov urad znova preučuje primer bratov.

Zgodilo se je na Beverly Hillsu

Zdaj 53-letni Erik Menendez in njegov 56-letni brat Lyle Menendez sta trenutno zaprta v državnem zaporu brez možnosti pogojnega izpusta. Pred več kot 35 leti sta bila obsojena zaradi umora staršev v svoji vili na Beverly Hillsu.

Lyle, ki je bil takrat star 21 let, in tedaj 18-letni Erik sta priznala, da sta leta 1989 usodno ustrelila svojega očeta Joséja in mamo Kitty. Branila sta se, češ da ju je bilo strah, da ju bosta starša ubila in s tem preprečila razkritje očetovega dolgotrajnega spolnega nadlegovanja Erika.

Odvetnik razširjene družine Bryan Freedman je pred tem dejal, da močno podpirajo izpustitev bratov. Družini se namerava v sredo pridružiti tudi komičarka Rosie O'Donnell.

»Ničesar si ne želi bolj kot to, da bi brata izpustili,« je Freedman dejal v začetku tega meseca o Joan VanderMolen, sestri Kitty Menendez oziroma teti bratov.

Pregledujejo nove dokaze

V začetku tega meseca je Gascón dejal, da ni nobenega dvoma, da sta brata zagrešila umor leta 1989, vendar bo njegov urad pregledal nove dokaze in sprejel odločitev o tem, ali je v razvpitem primeru, ki je pritegnil kar najširšo pozornost, upravičena obsodba.

Primer je bil v zadnjih tednih znova deležen velike pozornosti, potem ko je Netflix začel predvajati »resnično« kriminalno dramo Pošasti (Monsters): Zgodba o Lylu in Eriku Menendezu.

Druga sezona sklopa serije Pošasti obravnava zgodbo bratov Menendez. FOTO: Netflix

Novi dokazi vključujejo pismo, ki ga je napisal Erik in o katerem njegovi odvetniki pravijo, da potrjuje obtožbe o očetovi spolni zlorabi. Obravnava je bila razpisana za 29. november.

Takratni tožilci so trdili, da dokazov o nadlegovanju ni bilo. Rekli so, da se želita sinova zgolj dokopati do večmilijonskega premoženja staršev.

A brata sta vztrajala, da sta očeta in mamo ubila v samoobrambi, potem ko sta bila vse življenje deležna njune fizične, čustvene in spolne zlorabe. Njuni odvetniki trdijo, da zaradi spreminjajočih se pogledov družbe na spolno zlorabo brata danes morda ne bi bila obsojena za umor prve stopnje oziroma na dosmrtno kazen brez možnosti pogojne kazni.

Porotniki so leta 1996 zavrnili smrtno obsodbo bratov Menendez in jo spremenili v dosmrtno brez možnosti pogojnega izpusta.