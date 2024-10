Na rokah nekdanjega sodnika so zaškrtale lisice

V nadaljevanju preberite:

»Vem, kakšna bo sodba, zato se bom pritožil,« je nekdanji ljubljanski sodnik Zvjezdan Radonjić dejal predsednici tričlanskega senata celjskega okrožnega sodišča, sodnici Gordani Malović, potem ko je bil v sodni dvorani »prisiljen« poslušati sklepno besedo okrožne državne tožilke Renate Inkret. Radonjića so morali sicer na sodišče privesti policisti. Vmes je dvorano zapustil, tako da so ga morali privesti še enkrat. Nazadnje je bil zaradi obrekovanja in razžalitve obsojen na 9000 evrov denarne kazni.