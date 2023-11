Mariborski policisti prijeli serijske požigalce avtomobilov

Mariborski policisti so prijeli peterico serijskih požigalcev avtomobilov, ki so v mestu in okolici zgolj zaradi objestnosti v 18 primerih od aprila do novembra povzročili za vsaj 600.000 evrov škode. Kot je povedal vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič, so enega medtem izpustili, zoper štiri od njih pa je bil odrejen pripor.

Storilci so se po njegovih besedah naključnih vozil lotili z zažigom pirotehničnega izdelka in ob uporabi poliuretanske pene, s katero se je moč pirotehnike še povečala, hkrati pa uporabili tudi vnetljive tekočine.

FOTO: PU Maribor

Osumljeni najmanj štirje, stari med 20 in 30 let

»Storilci so tako na različne načine na delovnih strojih in vozilih zanetili požar in tako v večini primerov povzročili veliko materialno škodo, zaradi česar smo zbirali obvestila v smeri dokazovanja storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in poškodovanja tuje stvari,« je pojasnil Vidovič.

V zahtevni kriminalistični preiskavi so ugotovili, da so storitve kaznivih dejanj osumljeni najmanj štirje slovenski državljani, stari med 20 in 30 let, s prebivališči na območju Maribora in bližnje okolice.

Požige so po njegovih besedah izpeljali v sostorilstvu po predhodnem dogovoru o delitvi vlog, in sicer tako, da so se ponoči z avtomobili pripeljali na dogovorjen kraj, kjer so razbijali stekla vozil in vanje odvrgli eksplozivno telo, to pa je skupaj s peno in vnetljivimi tekočinami povzročilo takojšnjo eksplozijo in požar.

FOTO: PU Maribor

Po doslej znanih podatkih motiv objestnost

Njihov motiv je po doslej znanih podatkih izključno objestnost, saj so bili kraji požigov izbrani povsem naključno, medtem ko povezav osumljenih z oškodovanci niso ugotovili. Svoja dejanja so ob tem tudi snemali z mobilnimi telefoni, a policija za zdaj nima podatkov, da bi posnetke kjerkoli tudi objavljali.

Osumljena četverica doslej še ni bila pravnomočna obsojena, so jih pa policisti v preteklosti že obravnavali zaradi različnih prometnih prekrškov, v dveh primerih pa tudi prekrškov s področja kršenja zakona o varstvu reda in miru.

Vidovič je opisal le nekaj najhujših primerov. Tako so med drugim v garažni hiši trgovskega centra požar zanetili na dveh vozilih, ta se je nato razširil tudi na druga bližnja vozila, ogenj pa je uničil del ostrešja parkirne hiše. Škoda je znašala vsaj 130.000 evrov, če pa bo statična meritev objektov pokazala škodo tudi na konstrukciji stavbe, bo ta presegla celo pol milijona evrov.

V drugem primeru so se osumljenci, potem ko so preplezali ograjo, lotili petih tovornih vozil na parkirnem prostoru podjetja, ki se ukvarja s prodajo vozil, in celo tam parkiranega službenega vozila policije. Tudi v tem primeru je nastala visoka materialna škoda v višini vsaj 137.000 evrov.

Četverica v priporu

Precej je v javnosti odmevala tudi kraja avtobusa v Hočah, ki ga je prav omenjena kriminalna združba pozneje parkirala nekaj kilometrov stran od kraja, kjer je bil parkiran, in ga zažgala, tako da je v celoti pogorel. Materialna škoda bo dosegla vsaj 145.000 evrov.

Kriminalisti so v torek odvzeli prostost petim moškim in pri njih opravili hišne preiskave. V teh so zasegli nekaj predmetov, ki bodo služili kot dokaz v nadaljnjem kazenskem postopku. Enega od teh so pozneje izpustili, štiri pa so v sredo s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanje odredil pripor.

Četverica je poleg povzročitve splošne nevarnosti in poškodovanja tuje stvari utemeljeno osumljena še kaznivega dejanja odvzema motornega vozila in tatvine. Kriminalisti še naprej intenzivno zbirajo obvestila in preverjajo dokaze glede morebitnih dodatnih tovrstnih kaznivih dejanj, pa tudi, ali so morda pri tem sodelovali še kakšni storilci. Za zdaj pa na policiji nimajo informacij o tem, da bi osumljeni kazniva dejanja izvrševali tudi drugod po Sloveniji.