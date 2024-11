Mati ubite novorojenke na Dunaju priznala krivdo

Mati teden dni stare deklice, ki so jo v petek našli mrtvo v smetnjaku v bližini dunajske bolnišnice, je priznala krivdo, so sporočili iz policije. Kot motiv je navedla družinske probleme. Dojenčica je utrpela poškodbo glave in je imela več zlomljenih kosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Deklica je bila pogrešana v četrtek, ko je izginila z oddelka za novorojenčke bolnišnice Favoriten. Izginotje je vodilo v obsežno iskalno akcijo, v katero so vključili tudi reševalne pse. Našli so jo v petek v enem od smetnjakov pri bolnišnici.

Po najdbi trupla je 30-letna mati priznala krivdo.

Policija sicer med iskanjem otroka ni izključila ugrabitve in je zaslišala tudi sorodnike.