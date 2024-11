Pogrešanega novorojenčka našli mrtvega na območju dunajske bolnišnice

V dunajski bolnišnici Favoriten je v četrtek izginil teden dni star novorojenček, kar je sprožilo obsežno iskalno akcijo. Policisti so preiskali prostore bolnišnice in njeno bližnjo okolico, danes pa so na območju bolnišnice v smetnjaku našli truplo dojenčka. Po poročanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung je glavna osumljenka za umor otroka domnevno njegova mati, vendar policija tega še ni potrdila.

Po uradnih podatkih je mati v četrtek za kratek čas zapustila bolniško sobo, ob vrnitvi pa opazila, da otroka ni več. Izginotje je sprva opazila medicinska sestra in o tem nemudoma obvestila mater. Policija je takoj sprožila intenzivno preiskavo, pregledala bolnišnične prostore in preverjala vse avtomobile, ki so zapuščali območje. Pri iskanju so sodelovali tudi reševalni psi, ki so usmerili preiskovalce proti smetnjaku. Ta je bil pred kratkim izpraznjen, vendar v tovornjaku, kamor so odložili smeti, niso našli ne otroka ne kakršnih koli sledi.

Dunajsko zdravniško združenje WIGEV je za avstrijski ORF pojasnilo, da so vrata oddelka praviloma zaklenjena, obiskovalci pa morajo pozvoniti na domofon in pridobiti dovoljenje za vstop. Kljub tem varnostnim ukrepom se je tragični dogodek zgodil.