Eden je streljal v zrak, drugi so v policiste metali kamenje

Ko smo včeraj obiskali Kerinov Grm, je bilo tam kar živahno. Marsikaj so povedali prebivalci, tudi to, da bi povedali več, če se ne bi bali maščevanja in novih zamer. Romskega svetnika Dejana Brajdiča smo zaman poskušali priklicati po telefonu, prav tako ni želel pristopiti do nas, čeprav je bil pri sosedih. Raje se je odpeljal. Njegovi sovaščani so povedali, da je sobotni dogodek njihov izvoljeni predstavnik v občinskem svetu videl, celo bežal je, ker pa se boji zamer, dogodka raje ne komentira.

Žrtve sobotnega napada oziroma groženj so bili Maks Kovačič in njegovi domači. »V soboto popoldne smo bili v Šmihelu in zvečer smo se vrnili domov, v Kerinov Grm. Najprej je Zdravko Hudorovac - Brendi streljal na svojem dvorišču, potem pa je, ko smo stopili iz avta, prišel k nam in brez povoda začel groziti, da bo vse pobil. Imel je pištolo kalibra 7,65, ampak je potem policisti niso našli, saj jo je skril. V zrak je spustil pet ali šest nabojev, ki so leteli nad hišo. Jaz sem stekel za hišo, da sem si poiskal zavetje. Brendi je pred enim tednom mojo ženo Lucijo davil,« je razlaga Maks, Lucija pa ga je dopolnila, da jo je Brendi trikrat napadel, vse je prijavila policiji, tudi k zdravniku je šla.