Med Pesnico in Šentiljem v nesreči umrl 48-letni motorist

Na regionalni cesti med Pesnico in Šentiljem izven naselja Jelenče se je v četrtek okoli 21. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 48-letni motorist. Po doslej zbranih informacijah je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v osebni avtomobil, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kot so pojasnili, je do trčenja prišlo v desnem ovinku, v katerega je motorist peljal iz smeri Pesnice proti Šentilju. Po doslej zbranih podatkih je v ostrem zavoju zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je iz nasprotne smeri pripeljal voznik avtomobila. Voznik motornega kolesa je pri tem trčil v avtomobil in kljub zdravniški pomoči na kraju prometne nesreče umrl.

Gre za peto smrtno žrtev letos na območju mariborske policijske uprave, medtem ko so jih lani v istem času zabeležili sedem.