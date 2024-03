Med prostim izhodom iz zapora se je znesel nad ženo

Bojan Žalik, ki je bil za umor prleškega podjetnika in štirih poskusov umora obsojen na 30-letno zaporno kazen, je sredi februarja storil novo kaznivo dejanje.

Fizično in psihično se je znesel nad svojo ženo, s katero se je poročil med prebivanjem za zapahi, in s tem zapravil možnost pogojnega odpusta iz zapora, za kar si je prizadeval.

Teče že 24. leto, odkar je Bojan Žalik v zaporu zaradi umora prleškega podjetnika. FOTO: Oste Bakal

Žalik je ob prelomu tisočletja postal prvi slovenski morilec, ki ga je po spremenjeni zakonodaji doletela 30-letna zaporna kazen (prej so bile najstrožje 20 let). Teče že 24. leto, odkar je v ječi zaradi umora prleškega podjetnika

Novembra lani je zapustil strogi zapor na Dobu, premestili so ga na odprti oddelek v Rogozo. Pred nekaj meseci je pristojne zaprosil za pogojni odpust, a so ga zavrnili, medtem naj bi s prošnjo poskusil znova.

Vendar skoraj zagotovo še ne bo kmalu na prostosti. Med nedavnim prostim izhodom naj bi si namreč nakopal novo kaznivo dejanje, za katero je zagroženih do pet let rešetk. Odpeljali so ga nazaj na Dob in vtaknili v najbolj varovan del kaznilnice. Izrekli so mu ukrep prepovedi približevanja.

Ko je bil še na Dobu, je po nekem naključju navezal stik z nekdanjo simpatijo iz časov, ko je bil še svoboden. Začela se je komunikacija, čez čas je sledil obisk, nato sta se zaljubila in pozneje celo poročila.

Dobival je čedalje več ugodnosti in prostih izhodov, med katerimi naj bi z ženo na novo urejala hišo v okolici Lendave. Po skoraj 23 letih bivanja na zaprtem oddelku (od tega 21 na Dobu) je bil torej od novembra lani le korak od svobode. Premestili so ga na odprti oddelek mariborskega zapora, kjer je še naprej pripravljal obroke za sotrpine.

»Tukaj se res počutim svobodnega, ker ni ograj, rešetk. Sicer se moramo zavedati, da je to še vedno zapor, kjer je treba spoštovati hišni red, a je vendarle veliko bolj domače kot na zaprtem oddelku,« je nedavno dejal v enem od pogovorov za slovenska občila.

In prav zaradi intervjujev, ki jih rad daje, je zavrela kri med njim in partnerico, Žalik pa je zaradi kršenja pravil igre spet na zaprtem oddelku Doba. Kot nam je povedal vir, je 16. februarja prišel v okolico Lendave na prosti izhod. Njegovo razpoloženje naj bi precej nihalo, večinoma naj bi bil miren ali pa hladen do žene.

Ta naj bi se pridušala, da se ne strinja s tem, da v javnosti toliko govori o zasebnem življenju, vnel naj bi se prepir. Nato naj bi začel omenjati neko novinarko, ki ji je dal intervjuje, žena pa naj bi mu poočitala, da ves čas govori le o njej, ter mu vrgla v obraz besede, da če mu je ta tako pri srcu, naj bo z njo. Žalik naj bi jo v tistem začel pretepati, jo udarjati po glavi in govoriti, da ni nič vredna in da je vsega vredna le novinarka. Kakih deset minut naj bi jo tepel s pestmi in odprto dlanjo.

Vsega se ženska pozneje menda ni spominjala, se je pa domnevno naenkrat v sobi znašel njen sin in se začel pretepati z Žalikom. Ta naj bi večkrat izrekel grožnjo: »Do jutra bodo trupla.« Sin naj bi nato poklical 113, ženska pa naj bi policistom potožila, da je bil do nje nasilen že ves čas skupnega bivanja.

Na Policijski upravi Murska Sobota so na naše poizvedovanje o domnevnem incidentu odgovorili: »Policisti so februarja obravnavali 55-letnega moškega zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini po 191. členu kazenskega zakonika. Storilec je izvajal fizično in psihično nasilje nad zakonsko partnerico. Izrečen mu je bil tudi ukrep prepovedi približevanja. Po končani preiskavi in zbranih obvestilih bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.«