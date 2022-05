Med skakanjem v reko Dravo v Rušah utonil mlajši moški

Mariborski policisti so sporočili, da se je med skakanjem v reko Dravo v Rušah včeraj utopil mlajši moški. Kot so zapisali, je bilo ugotovljeno, da se je skupina mladih družila na pomolu, s katerega so skakali v Dravo. Med njimi je bil tudi 18-letni tuji državljan, ki je skočil v reko, a po skoku ni priplaval na površje.

Najti ga je poskušalo več oseb, a niso bili uspešni. Na kraj so prispeli gasilci GB Maribor s potapljačema, ki sta pri iskanju v reki našla mlajšo osebo, ki ni več kazala znakov življenja. Na kraju so bili že reševalci, ki so ga takoj začeli oživljati, a niso bili uspešni. Glede na vse ugotovljene okoliščine tragičnega dogodka, so policisti PP Ruše tujo krivdo izključili.