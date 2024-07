Milko Novič od države terja milijon in pol evrov

V nadaljevanju preberite:

Dober poldrugi milijon evrov s tožbo od države zahteva Milko Novič. Njegovo ime je vse od sredine prejšnjega in do začetka tega desetletja zelo odmevalo v slovenski javnosti. Razlog tiči v takratnem prepričanju organov pregona, da je bil prav on odgovoren za smrt tedanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. A se je postopek končal v njegovo korist.

S strelnim orožjem kalibra 7,65 je bil Jamnik 16. decembra 2014 ob 19.40 na parkirišču pred lokalom na območju ljubljanskega Viča dvakrat ustreljen v glavo. Že takoj je bilo znano, da so možnosti za preživetje praktično nične, tri dni pozneje pa je za posledicami strelnih ran umrl v ljubljanskem kliničnem centru.