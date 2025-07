Moped vozil brez izpita in čelade, po padcu končal v bolnišnici

Škofjeloški policisti so v soboto nekaj pred 3. uro ponoči na območju Poljan nad Škofjo Loko obravnavali prometno nesrečo voznika mopeda in sopotnika. Voznik, ki se je pri padcu huje telesno poškodoval, je bil s helikopterjem odpeljan v bolnišnico. Vozil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja, oba s sopotnikom sta bila brez čelade.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, je do nesreče prišlo zaradi neprilagojene hitrosti. Voznik je posledično izgubil oblast nad motornim kolesom, s sopotnikom sta zdrsnila po vozišču in padla.

Voznik mopeda se je pri padcu huje telesno poškodoval. Na kraju mu je pomoč nudila zdravstvena služba, vendar je bil pozneje s helikopterjem prepeljan na nadaljnje zdravljenje v zdravstveno ustanovo.

Policisti o dogodku še zbirajo obvestila in bodo o vsem obvestili pristojno državno tožilstvo.