Morila v stanju paranoidne shizofrenije

Na koprskem okrožnem sodišču se je sklenil dokazni postopek v sojenju 32-letni Maji Tripar, ki je obtožena uboja 85-letne babice aprila lani v Bertokih. Razglasitev sodbe bo v petek ob 13. uri.

Državna tožilka Katjuša Poropat Lakošeljac je napovedala, da se bo v zaključnih besedah opredelila tudi do dokazov, pri izvajanju katerih je bila javnost izločena, tako da so tudi zaključne besede potekale za zaprtimi vrati.

Je pa tožilka pred tem napovedala, da bo vztrajala pri predlogu, da sodišče zoper obtoženko izreče ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja. Obenem pa bo tudi predlagala podaljšanje pripora za 32-letnico. Zagovornik obtoženke Rok Felicijan Pristovšek je po koncu naroka dejal, da je vztrajal pri nedolžnosti Maje Tripar, saj ni neposrednih dokazov, da bi obtoženka zagrešila uboj.

Pred tem je pričal izvedenec sodne medicine Tomaž Zupanc. Ta je dejal, da je pokojna umrla zaradi izkrvavitve kot posledice poškodbe arterije po vbodni rani v kombinaciji s poškodbo sapnika. Smrt je pri tem nastopila v roku petih do sedmih minut, tako da ji niti hitra pomoč ne bi mogla rešiti življenja. Pokojno so zabodli z ostrim predmetom, pri čemer obstaja velika verjetnost, da je bilo morilsko orožje nož, ki so ga v preiskavi zasegli policisti.

Policija je v začetku lanskega aprila v Bertokih na njenem domu odkrila truplo 85-letnice. Obtožena je že decembra izpovedala, da se dogodkov usodnega dne ne spominja, saj je trpela za močnimi halucinacijami.

Tožilstvo meni, da je obtožena dejanje izvršila v stanju paranoidne shizofrenije, ko ni imela v oblasti svojega ravnanja.