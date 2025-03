Moški, ki je kršil prepoved približevanja, umrl v eksploziji avtomobila

S Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da je v torek na dvorišču ene izmed hiš v naselju v občini Domžale v vozilu sedela oseba, ki je kršila izrečeno prepoved približevanja. Po doslej znanih podatkih so na kraj napotili policijsko patruljo, ki je z osebo, ki je sedela vozilu, začela postopek. Med postopkom sta v vozilu nastala močna eksplozija in požar, v katerem je umrl 59-letni moški.

Po prvih podatkih so bile v vozilu močno vnetljive snovi, ki jih je moški med izvajanjem postopka na doslej neugotovljen način zanetil. Kljub takojšnjemu gašenju vozila je bil moški v eksploziji in požaru tako hudo poškodovan, da je na kraju umrl. V dogodku noben policist ni bil poškodovan, nudena pa jim je bila psihosocialna pomoč. O dogodku so obvestili dežurno državno tožilko in preiskovalno sodnico.

Vse okoliščine dogodka so predmet opravljenega ogleda kraja, nadaljnjega zbiranja obvestil in temeljite kriminalistično-forenzične preiskave, so še zapisali na PU Ljubljana. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Prav tako je za temeljito preveritev okoliščin policijskega postopka direktor Policijske uprave Ljubljana odredil strokovni nadzor, kar je običajno v takšnih primerih.