Na Bledu našli mrtvo 27-letnico, policisti prijeli 30-letnega moškega

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da so gorenjski policisti včeraj pozno zvečer prejeli obvestilo o mrtvi ženski v enem od stanovanj na območju Bleda. Po do sedaj znanih podatkih je smrt 27-letne ženske posledica nasilnega dejanja.

V povezavi z dogodkom so policisti prijeli 30-letnega osumljenca, ki je živel z njo v istem stanovanju in je trenutno v zdravniški oskrbi v zdravstveni ustanovi.

Policisti so kraj dogodka zavarovali, kriminalisti opravili ogled kraja, ki sta se ga udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka. Prav tako nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja s poglavja zoper življenje in telo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Drugih informacij zaradi interesa preiskave, ki še vedno intenzivno poteka, ne morejo podati.

Policist. Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo

Novembra na Brniku našli truplo Iranke

Na začetku novembra je javnost pretresel umor ženske na Brniku. Na parkirišču na letališču Jožeta Pučnika so našli žensko truplo. Umrla je bila državljanka Irana, stara je bila 33 let. Policisti so v Avstriji prijeli osumljenca, njenega nekdanjega partnerja, s katerim sta imela tri otroke.

V Sloveniji letno v povprečju beležimo od pet do sedem umorov žensk (femicidov), ki so posledica partnerskega nasilja oziroma nasilja v družini. Policisti so v prvem polletju letos obravnavali 721 primerov kaznivega dejanja nasilja v družini, lani v enakem obdobju pa 622. V celotnem lanskem letu so obravnavali 1312 primerov kaznivega dejanja nasilja v družini.