Na cesto s preveliko težo: namesto štiridesetih kar šestdeset ton

Patrulja Specializirane enote avtocestne policije Ljubljana je danes v zgodnjih jutranjih urah na avtocesti pri Kompoljah ustavila in kontrolirala voznika skupine vozil (sedlasti vlačilec s polpriklopnikom), ki ga je vozil lastnik in hkrati zastopnik slovenskega podjetja. Na polpriklopnem vozilu je prevažal razsuti tovor, in sicer koruzo, pri tem pa prekoračil skupno maso vozila za skoraj dvajset ton.

Policisti so preverili prevozne listine, v katerih je bilo navedeno, da naj bi imelo polpriklopno vozilo zgolj 25.320 kg tovora, bruto skupna masa skupine vozil pa naj bi znašala 40.800 kg. Glede na prevozne listine in dejansko stanje na kraju postopka so posumili, da je vozilo preobremenjeno in da sta prevoznik in nalagalec priredila prevozne listine, da bi pri morebitni kontroli zavedla nadzorne organe.

Po odrejenem in opravljenem tehtanju skupine vozil, kar je v prisotnosti policistov opravil pooblaščeni kontrolor osnih pritiskov, so ugotovili, da je skupna masa skupine vozil znašala kar 59.200 kg – z dopustnim odstopanjem je skupna masa znašala 58.200 kg od dovoljenih 40.000 kg oziroma 45 odstotkov ali 18.200 kg več od dovoljene mase. Preseženi so bili tudi osni pritiski in največja dovoljena masa vlečnega vozila, ki jo je določil proizvajalec vozila.

Policisti so vozniku na kraju prekrška za preobremenitve, ki jih določa zakon o cestah, izrekli globo v skupnem znesku 3400 evrov, zakonitemu zastopniku pravne osebe pa je bil na kraju prekrška izdan plačilni nalog za 12.000 evrov. Vozilo je bilo izločeno iz prometa, z njega so odstranili tudi registrske tablice.

Odgovoren tudi tisti, ki je tovor naložil

Specializirana enota avtocestne policije Ljubljana bo začela prekrškovni postopek tudi zoper nalagalca tovora, saj zakon o cestah predpisuje odgovornost in globo tudi zoper neposrednega nalagalca, to je osebo, ki je naložila tovor, in odgovornost pravne osebe, kjer je bil tovor naložen.

Tokratni primer je že drugi v dveh dneh, ko so policisti ugotovili visoke preobremenitve pri tovornih vozilih. Vsakršne preobremenitve ogrožajo varnost prometa, saj se povečuje tveganje za preobremenitev varnostnih komponent, ki jih je predvidel proizvajalec vozila, kar vpliva tudi na poškodbe voziščne konstrukcije.

Da bi podobne kršitve, ki ogrožajo življenja vseh prometnih udeležencev, v čim večji meri preprečili, bomo policisti na tovrstna in podobna ravnanja v cestnem prometu pozorni tudi v prihodnje. Glede na prevozne listine in dejansko stanje na kraju postopka so policisti posumili, da je vozilo preobremenjeno in da sta prevoznik in nalagalec priredila prevozne listine, da bi pri morebitni kontroli zavedla nadzorne organe.