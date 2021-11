Na ferato Jerman povsem nepripravljena in brez ustrezne opreme

Iskalna akcija policistov in Gorske reševalne službe se je danes srečno končala. Pogrešano 45-letnico so s pomočjo termovizije našli živo v tolmunu ferate Jerman v Gozdu Martuljku. Našla jo je posadka policijskega helikopterja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Žensko so pogrešali od včerajšnjega popoldneva.

Reševanje v ferati Jerman. FOTO: GRS Kranjska gora

Gorski reševalci so jo z vrvno tehniko danes dvignili na vrh ferate, od tam pa jo je vojaški helikopter odpeljal v zdravstveno ustanovo. V iskalni akciji so sodelovali kranjskogorski gorski reševalci in gorska policijska enota z ekipo policistov iz Policijske postaje Kranjska Gora.

Reševanje v ferati Jerman. FOTO: GRS Kranjska gora

Na PU Kranj so pojasnili nekaj podrobnosti o nesreči oziroma reševalni akciji. »Ženska je med spuščanjem po ferati zdrsnila in po padcu poškodovana obležala v tolmunu v vpadnici ferate. Bila je povsem brez opreme za tovrstni plezalni objekt. Tudi sicer so ferate namenjene vzpenjanju in ne sestopanju. Tudi če bi ženska ta del, kjer je zdrsnila, premagala, bi jo čakal še težji del in, kot kaže, bi bilo reševanje potrebno v vsakem primeru. Ljudje naj se takih podvigov ne lotevajo tako neresno in nepripravljeni, ker s tem tvegajo svoje življenje,« so opozorili v policijskem poročilu.