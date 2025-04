Na Floridi strmoglavilo manjše letalo, tri osebe izgubile življenje

V nesreči manjšega letala, ki je danes strmoglavilo na Floridi, so umrle tri osebe, ena pa je bila ranjena, poročajo ameriški mediji.

Letalo Cessna 310 je bilo na poti od Boca Ratona proti Tallahasseeju, kmalu po vzletu pa je strmoglavilo na cesto blizu glavne avtoceste I-95 na vzhodni obali ZDA, poroča televizija NBC.

Vzrok nesreče za zdaj ni znan, vendar pa naj bi letalo pred strmoglavljenjem nekaj časa letalo sem in tja po zraku. Zaradi nesreče je bil poškodovan še voznik avtomobila, ki se je umikal padajočemu letalu ter se zaletel v drevo.

Po nesreči so začasno zaprli letališče v Boca Ratonu, del avtoceste I-95 in nekaj okoliških cest. Glede na statistiko Nacionalnega odbora za varnost v prometu (NTSB) je bilo letos v ZDA do konca marca 153 letalskih oziroma helikopterskih nesreč, od tega 23 s smrtnim izidom.

Največ mrtvih je bilo med trčenjem vojaškega helikopterja in potniškega letala konec januarja nad Washingtonom, ko je umrlo 67 ljudi.