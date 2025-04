Ob padcu helikopterja v reko Hudson naj bi umrla ena oseba

Newyorška policija je sporočila, da je popoldne okrog 15.30 ure v reko Hudson med Manhattnom in Jersey Cityjem strmoglavil helikopter, navaja BBC. Po poročanju CBS News je pri tem ena oseba umrla. Drugi mediji poročajo celo o treh smrtnih žrtvah. Koliko ljudi je bilo na krovu, ni znano. Kot navaja CBS News, naj bi bilo v helikopterju najmanj pet oseb, med njimi trije otroci.

Dodajajo, da so najmanj dve osebi potegnili iz vode, viri, ki so govorili s CBS, pa pravijo, da je eden od njiju otrok, drugi pa naj bi bil pilot. O njunem stanju še ni podatkov, so pa ponovno potrdili smrt najmanj ene osebe.

Helikopter je bil glede na spletno stran FlightRadar v zraku 15 minut, preden je strmoglavil.

Domnevno naj bi poletel s heliporta New York Downtown Manhattan, šlo pa naj bi za letalo Bell 206L-4 LongRanger IV, zasebnega lastnika. To je enomotorni turbinski helikopter, ki lahko običajno sprejme sedem potnikov.

Newyorška policija je za CBS povedala, da so iz vode potegnili najmanj dve osebi, da pa o njunem stanju ni znanih več podrobnosti. Videoposnetek, objavljen na družbenih omrežjih, prikazuje helikopter, ki je delno potopljen, medtem ko se reševalne ekipe trudijo pomagati.

Enote mornariške in kopenske službe za nujno pomoč so na prizorišču nesreče, kamor so prihiteli tudi newyorški gasilci.

Obalna straža je ustavila promet plovil na območju in vzpostavila varnostno območje.

Od leta 1977 je v helikopterskih nesrečah v New Yorku umrlo najmanj 32 ljudi, poročajo mediji v ZDA – nazadnje leta 2019, ko je helikopter, ki so ga uporabljali za vodstvena potovanja, v omejenem zračnem prostoru trčil v streho nebotičnika na Manhattnu. V nesreči je umrl pilot.