Na Gorenjskem v hudi prometni nesreči umrla voznica

Na Gorenjskem se je danes zjutraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrla voznica osebnega avtomobila. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, je voznica na regionalni cesti Kranj–Medvode po prehitevanju tovornega vozila izgubila nadzor nad vozilom in med drsenjem silovito trčila v tovorno vozilo, ki je peljalo nasproti. Cesta na tem odseku je zaprta, saj policisti še izvajajo aktivnosti.



Lani je na gorenjskih cestah v prometnih nesrečah umrlo 11 udeležencev, leto prej devet, je sporočil Bojan Kos s PU Kranj. Policisti ob tem pozivajo k previdnosti in izogibanju tveganjem, ki vodijo v nesreče. Vozite s prilagojeno hitrostjo, na zadostni varnostni razdalji, izogibajte se prehitevanju, pazite na križiščih, bodite pripeti z varnostnim pasom, med udeležbo v prometu ne uporabljajte telefona in spoštujte prometna pravila. Pešci naj bodo vidni in previdni, je še dodal Kos.

V letu 2020 na gorenjskih cestah umrlo 11 ljudi

Lani so gorenjski policisti prvo smrtno nesrečo obravnavali februarja. Na Lipcah je voznik trčil v drugo vozilo. Povzročitelj je umrl, poškodovanih je bilo še šest oseb. Februarja je na območju Gorenje vasi umrl voznik, ki je zapeljal s ceste. Umrl je v bolnišnici. Marca je na območju Brda pri Kranju umrl kolesar, so zapisali v poročilu za leto 2020. Junija se je v Trebiji smrtno ponesrečil motorist, julija pa je po trčenju umrl voznik v Podbrezjah.



Avgusta, septembra in oktobra sta vsak mesec umrla po dva udeleženca, skupno šest. Avgusta je v eni nesreči voznik trčil v železniški nadvoz v Vrbi, v drugi pa je v okolici Kranja voznik zapeljal s ceste in umrl. Septembra sta v eni nesreči v Selški dolini umrla motorist in potnica na motornem kolesu, oktobra pa voznica pri Spodnjem Brniku in še motorist v Lescah.

