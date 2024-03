Na hišo državne tožilke odvrgli tri molotovke

Na hišo, v kateri živi državna tožilka, zaposlena na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, je 25. februarja v zgodnjih jutranjih urah neznanec odvrgel tri steklenice z vnetljivo snovjo, tako imenovane molotovke, so sporočili z vrhovnega državnega tožilstva, kjer napad obsojajo.

Kot so navedli, je del vnetljive snovi odneslo na sosednjo hišo, zaradi česar se je vnel požar, ki ga je, v odsotnosti sosedov, uspelo pogasiti kar družini državne tožilke.

Kot kaže, je šlo za načrtovano in organizirano dejanje, ki je najverjetneje povezano z opravljanjem državnotožilske funkcije, so zapisali na vrhovnem državnem tožilstvu. »Na Vrhovnem državnem tožilstvu RS nasilno dejanje napada na domovanje državne tožilke ostro obsojamo, še zlasti če je povezano z opravljanjem njenega poklicnega dela,« so zapisali.

Prav tako ostro zavračajo »poskuse kakršnih koli dejanj z namenom ustrahovanj, pri čemer je zavzemanje in skrb za varnost državnih tožilk in tožilcev temeljni pogoj za neodvisno in profesionalno opravljanje njihovega dela«.