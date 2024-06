Na Kobariškem se je v soboto hudo poškodovala nemška jadralna padalka

Z novogoriške policijske uprave so sporočili, da se je v soboto sredi dneva na območju naselja Sužid v občini Kobarid hudo telesno poškodovala 51-letna jadralna padalka, državljanka Nemčije. Ta je okoli poldneva vzletela na vzletišču za jadralne padalce na Stolu, gre za 1673 metrov visoko goro na najdaljšem grebenu v Julijskih Alpah.

Padalka je po informacijah PU Nova Gorica letela v lastni režiji in je kasneje želela pristati v bližnjem Kobaridu. Med letom v bližini naselja Sužid jo je zajela močna nevihta in zaradi močnega vetra ji je zaprlo padalo. Zato je začela strmoglavljati z višine dobrih deset metrov. Pri padcu je zadela v žičnato ograjo za domače živali in nato pristala na travnati površini. Pri tem si je poškodovala hrbtenico.

Poleg policistov PP Bovec so po nezgodi na kraju posredovali tudi reševalci MMP ZD Tolmin, ki so poškodovanko oskrbeli in jo odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Policija je o nesreči poleg pristojnih pravosodnih organov (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožne državne tožilke v Novi Gorici) obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. Glede na vsa ugotovljena dejstva so policisti tujo krivdo izključili.