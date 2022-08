Na Policiji primer domnevnega spolnega nasilja intenzivno preiskujejo

Skupina policistov in kriminalistov v zvezi s primerom afere Fotopub že od prve informacije v javnosti, da so se zgodila huda kazniva dejanja spolnega nasilja, zadevo intenzivno preiskuje. Preverjajo okoliščine in zbirajo informacije za potrditev obstoja morebitnih razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, so sporočili iz generalne policijske uprave.

Kot so pojasnili, policisti in kriminalisti opravljajo številne razgovore, se trudijo identificirati morebitne žrtve in oškodovance teh kaznivih dejanj ter preverjajo verodostojnost zapisov na spletu.

Ob tem policija žrtve spodbuja, da kaznina dejanja prijavijo. »Žrtve tovrstnih kaznivih dejanj pogosto ne želijo prijaviti zaradi občutka krivde in sramu, lahko se tudi bojijo maščevanja napadalca. Prav tako želijo čimprej pozabiti na to, kar se jim je zgodilo. Bojijo se tudi stigmatizacije in odziva okolice, če se bo za dejanje razvedelo. Lahko pa je žrtev tudi v takem šoku, da zaradi tega ne more razumno odreagirati.« S policije so zapisali, da to zadržanost razumejo, ob tem pa zagotavljajo, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da žrtev zaščitijo in preprečijo, da bi se dejanja še kdaj ponovila. Žrtve želijo spodbuditi, da dejanja prijavijo.

Kot nadaljujejo, z žrtvami postopajo še posebej skrbno in občutljivo, nudijo jim tako pomoč kot nasvete, po opravljenem razgovoru jhi seznanijo z možnostmi in različnimi oblikami pomoči in jih napotijo na ustrezne strokovne službe. Ves čas našega postopka ima žrtev pravico do spremljevalca, do zagovornika in do informiranja o njihovem postopku.

Policija poziva vse, ki bi o tovrstnih dejanjih vedeli karkoli, da jim to sporočijo

Morebitne žrtve in priče oz. vse, ki o dogodkih kar koli vedo, zato policija poziva, da jim to nemudoma sporočite! Da bi zaščitili žrtve in ugotovili dejansko stanje posameznih primerov, na policiji pozivajo vse, ki bi o dotičnih dogodkih karkoli vedeli, da to sporočijo policiji. Taka dejanja je treba nujno prijavljati, tako policija, še posebej zato, da se prepreči nadaljevanje izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj ali izvrševanje novih kaznivih dejanj zoper nove žrtve.

Načini in sredstva za prijavo: s klicem na interventno telefonsko številko policije 113, kamor pokličejo v nujnih primerih, ko je ogrožena varnost ali življenje ljudi, lahko pa nam na to številko sporočijo tudi informacije, povezane s prekrški ali kaznivimi dejanji tako, da se osebno zglasijo ali pokličejo na katerokoli (najbližjo) policijsko postajo. Seznam vseh 111 policijskih postaj po vsej Sloveniji, njihovi naslovi, e-naslov in telefonske številke so ves čas objavljeni na spletni strani policije. prek državnega portala E-uprava je mogoče oddati tudi e-prijavo kaznivega dejanja, nadaljnji koraki obravnave prijave pa potekajo enako kot prijava po telefonski številki 113. elektronsko prijavo kaznivih dejanj je možno oddati tudi povsem anonimno. V policiji so v preteklosti vzpostavili posebne zavihke za določene skupine kaznivih dejanj, v teku pa je zaradi aktualnih zadev tudi vzpostavitev zavihka za anonimno e-prijavo spolnega nasilja. Vendar policija poudarja, da lahko v katerem koli zavihku oddate anonimno e-prijavo za katerokoli kaznivo dejanje, četudi se ne nahaja na tem seznamu. Vse prijave bomo zagotovo preverili in v skladu z možnostmi ukrepali. Ob tem pozivajo ljudi, da v tovrstnih anonimnih prijavah sporočijo čim več konkretnih, preverljivih podatkov, saj jih za dodatna pojasnila, ker je prijava anonimna, ne morejo naknadno kontaktirati. če želite po telefonu prijaviti kriminalno dejanje ali pomagati policiji pri odkrivanju in preiskovanju teh, pri tem pa želite ostati anonimni, lahko pokličete tudi na anonimni telefon policije 080 1200 poleg policije so na razpolago tudi nevladne organizacije s posebej usposobljenimi in izkušenimi svetovalci, kamor se žrtve lahko zatečejo po pomoč in nasvete in jim kasneje lahko tudi pomagajo pri prijavi kaznivega dejanja na policiji.

Policija ob tem poudarja, da so jim anonimne prijave v pomoč, a da je ključen vir informacij prav žrtev. Vsebina anonimnih obvestil ni zadosten dokaz, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. Ker pa so prijave anonimne, ne morejo opraviti dodatnih poizvedb, ki bi jim omogočile nadaljnjo uspešno preiskavo. Zato znova spodbujajo morebitne žrtve, naj podajo prijavo, saj je v preiskavi kaznivega dejanja prav žrtev nepogrešljiv vir informacij.