Na Povšetovi ga je zabodel sojetnik

Da je bil napad pripornika, ki je že prej večkrat povzročal težave, najmanj huda malomarnost države, poskuša na ljubljanskem okrožnem sodišču dokazati Alen Žilić, ki je bil 7. aprila 2020 med sprehodom na dvorišču ljubljanskega zapora na Povšetovi ulici tarča Mehmeda Mahmutovića. Razvpiti obsojenec, med drugim obsojen na 25 let zapora zaradi ropov in posiljevanja ljubljanskih prostitutk, je namreč, ko so jim delili čaj, izvlekel prirejen nož in ga tako zabodel, da so mu reševali življenje. Pred sodnico Barbaro Zakelšek Humar je v teh dneh potekal pripravljalni narok, kmalu pa je bilo jasno, da poravnava v tej zadevi ni mogoča.