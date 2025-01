Na splitski fakulteti zaradi groženj mladeniča z napadom odpovedali predavanja

Na splitski filozofski fakulteti so za danes odpovedali predavanja na vseh oddelkih, potem ko je eden od njihovih študentov v sredo na družbenem omrežju zapisal, da bo na tej ustanovi izvedel strelski napad. Po navedbah policije je z napadom grozil 19-letni mladenič, primer pa že preiskujejo kriminalisti, poročajo lokalni mediji.

Hrvaška policija je v sredo zvečer prejela več prijav o grožnjah mladeniča na enem od družbenih omrežij. Kot osumljenca so identificirali 19-letnega študenta in ga okoli 23.30 pridržali, so danes pojasnili iz splitsko-dalmatinske policijske postaje za portal Dalmacija News.

Kot še piše portal, je študent v skupini na enem od družbenih omrežij zapisal, da bo izvedel streljanje nad študenti, profesorji in osebjem fakultete. Obenem je za svojo sliko na profilu objavil fotografijo z avtomatskim orožjem v roki, pri čemer še ni znano, ali je bilo orožje pravo.

Del študentov je ob njegovih grožnjah že v sredo pozno zvečer samodejno napovedal izostanek z današnjih predavanj. Nekaj pred polnočjo je odločitev o odpovedi predavanj iz preventivnih varnostnih razlogov sprejelo tudi vodstvo fakultete, kar je za Dalmacija News potrdila tudi dekanja fakultete.

Hrvaško je minuli mesec pretresel napad na eni od zagrebških osnovnih šol, v katerem je 19-letnik z nožem ubil sedemletnika, še tri učence in učiteljico pa ranil.