Na strmem pobočju Polhograjskih Dolomitov umrl pohodnik

Na strmem pobočju Polhograjskih Dolomitov so v četrtek našli mrtvega pohodnika, so za STA potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Pojasnili so, da so moškega, ki se je odpravil na pohod in se ni vrnil, iskali od srede zvečer. Po doslej znanih podatkih mu je zdrsnilo na strmem pobočju in je zaradi padca umrl.

Iskalna akcija je potekala tudi v noči na četrtek, ko so pohodnika v dopoldanskem času našli mrtvega.

Kot so zapisali v Prostovoljnem gasilskem društvu Dvor, so se iskalni akciji pridružili tudi njihovi člani, skupno pa je pogrešanega iskalo okoli 60 ljudi. Sodelovali so tudi vodniki reševalnih psov, prav tako je bil v akcijo vključen policijski helikopter.