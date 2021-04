Na valentinovo jo je pričakal in streljal nanjo

Ni sposoben ubiti niti mravlje

Nexhbidin Zidi je prišel pred blok nekdanje žene.

Zasledoval jo je in nato streljal, sam trdi, da le v zrak.

Da je streljal proti njej, je z balkona videla tudi priča.

Nexhbidin Zidi, 63-letni oče desetih otrok, starih od 10 do 38 let, ki jih ima s tremi ženami, je sodišče sicer prepričeval, da tistega dne, na lansko valentinovo, ni nameraval vzeti življenja nekdanji ženi Asimi, s katero ima tri otroke. A mu ne prvostopenjsko ne višje sodišče nista verjeli. Pravnomočno je bil obsojen na pet let zapora.Vse skupaj se je dogajalo 14. februarja lani v bližini njunega nekdanjega skupnega bivališča na Pokopališki ulici nasproti Šmartinskega parka v Ljubljani. Obtoženi se je zjutraj pojavil pred blokom, kjer je prej stanoval z Asimo in otroki, čeprav ji zaradi prepovedi približevanja ne bi smel blizu, zaradi izselitve iz stanovanja pa je živel kar v avtomobilu. Eden od Asiminih otrok ga je opazil, videl pa naj bi tudi, da je obtoženec opazil njegovo mlajšo sestro in začel hoditi proti njej. Obvestil je mater, ta je odšla preverit, ali je hči varno prispela v šolo. Zagledala je Zidija, ki naj bi ji začel slediti. Odšla je v trgovino, ko je izstopila, pa zasledovalca ni več videla. Nenadoma je zaslišala strel in mimo glave ji je švignila krogla. Ko se je obrnila, je videla, da za njo stoji mož in v levi roki drži pištolo, usmerjeno proti njej. Slišala je zvok, podoben repetiranju, in začela klicati na pomoč. Potem je zbežala na drugo stran ceste, in ko se je obrnila, je videla obtoženca, ki je sprva šel proti njej, nato pa se je izgubil med bloki. Asima je takoj poklicala policijo, strelca pa so hitro prijeli in priprli.Nexhbidin je torej zanikal, da bi hotel Asimo ubiti. Kot je dejal že v preiskavi, je ženi rekel, da ima pištolo, ki je nabita, vendar je nima nobenega namena ubiti, saj ni morilec in ni sposoben ubiti niti mravlje. Vse se je zgodilo zato, ker je dva dni prej v nekih dokumentih prebral, da naj bi ji grozil s smrtjo. Kroglo je zato pognal v zrak. A za okrožno sodišče v Ljubljani ni bil najbolj prepričljiv, zato so ga novembra lani obsodili na pet let zapora.Da bi ženo lahko ubil, če bi imel namen, je v pritožbi na višje sodišče zatrjeval odvetnik Peter Kobentar, zagovornik obtoženega. Kobentar je v pritožbi trdil, da je sodišče slepo verjelo oškodovankini izpovedi, ki pa je dogodek priredila, da bi moža odstranila iz svojega življenja in življenja otrok. Zagovor obtoženca da je ocenjevalo pristransko, prikrojeno v smeri obsodilne sodbe. Toda tudi višje sodišče se je po poročanju Dnevnika strinjalo, da je njena izpoved podprta še z drugimi dokazi.Eno glavnih vprašanj je bilo, ali je obtoženec streljal proti njenemu hrbtu ali v zrak. Oškodovanka je pričala, da je slišala kroglo leteti mimo svojega ušesa, kar po izvedenčevi oceni pomeni, da je švignila deset do 20 centimetrov stran od glave. Besede oškodovanke pa je po drugi strani potrdila nepristranska priča Tanja D., ki je z balkona slišala pok in videla bežati žensko, videla pa je tudi, da je imel strelec pištolo v levici uperjeno v hrbet oškodovanke. Zagovornik je sicer opozoril, da je Nexhbidin desničar, toda sodniki so odgovorili, da v obtožbi nihče ni zatrjeval, v kateri roki je imel orožje v času strela. Višji sodniki so pritrdili kolegom na prvi stopnji tudi glede višine kazni. Strelec je bil obsojen na najnižjo zagroženo kazen za to kaznivo dejanje, čeprav je ostalo pri poskusu, so opozorili. Sodba je torej pravnomočna, obramba pa se bo obrnila še na vrhovno sodišče.