Namenoma naj bi ju bil povozil z avtomobilom

Ko so policisti letošnjega julija pred preiskovalnega sodnika v Mariboru pripeljali brata Bajrama in Orho Sahitija, so s seboj odnesli kazensko ovadbo zaradi poskusa dvojnega umora in napeljevanja k temu dejanju. Sodnik je mladeniča iz romske družine vtaknil v pripor, stekla je preiskava, v kateri pa se je zgodil preobrat.