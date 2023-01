Namesto kisika iz cevi dušikov oksidul

Boris Hočevar in Vili Batič, dva od šestih obtožencev v zadevi smejalni plin, sta na današnji obravnavi na novogoriškem okrožnem sodišču priznala krivdo. Sodnica jima je izrekla po leto in deset mesecev zaporne kazni, ki jo lahko odslužita s 1330 urami dela v splošno korist.

Šesterica je obtožena odgovornosti za smrt bolnikov zaradi malomarnosti pri montaži plinskih napeljav v urgentnem centru šempetrske bolnišnice leta 2015.

Hočevar in Batič sta krivdo priznala, za Damjana Grilja, Igorja Zabreta, Marjana Orla in Vinka Jazbeca, ki so se že na novembrskem predobravnavnem naroku izrekli za nedolžne, pa se bo sodni postopek nadaljeval. Začetek sojenja je napovedan marca prihodnje leto.

Namesto kisika smejalni plin

V obtožnici očitajo Grilju, da je v urgentnem bloku Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici z opustitvijo dejanja, ki bi ga moral storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi, iz malomarnosti povzročil nevarnost za življenje ljudi, posledica tega pa je bila smrt najmanj dveh oseb, ki ob obravnavi na urgenci nista bili življenjsko ogroženi.

Batič in Zabret sta bila leta 2015 v urgentnem bloku šempetrske bolnišnice odgovorna za vodenje, Orel in Jazbec pa za nadzor gradbenih del. Prav tako je kot nadzornik gradbenih del v času gradnje obtožen Hočevar.

Preiskava se je začela marca 2016 zaradi nepričakovane smrti 52-letnika, ki se je poškodoval pri delu. Čeprav njegove poškodbe niso bile tako hude, je v bolnišnici umrl. Kasneje so ugotovili, da je iz cevi, na katero so ga priklopili v reanimacijski sobi, zaradi napake pri inštalaciji ob gradnji urgentnega centra namesto kisika izhajal dušikov oksidul oziroma smejalni plin.