Namesto za rešetke mora na zdravljenje

Pred enim letom so v istrski vasici Sirči, ki je iz središča Kopra oddaljena 20 kilometrov, odjeknili streli. Strelec Marino Šavron se je znašel na zatožni klopi zaradi povzročitve splošne nevarnosti in lahke telesne poškodbe, a je s koprskega okrožnega sodišča odkorakal brez zaporne kazni. Ker je bil tako pijan, da je bil že neprišteven, mu je senat izrekel ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti.

Upokojeni poklicni gasilec javnega zavoda Gasilska brigada Koper Šavron je tistega torka, bilo je 19. septembra lani, ob pol osmih zvečer z lovsko puško, tako imenovano šibrovko, najprej ustrelil v parkirano vozilo, s katerim so se v vas pripeljali Mitja U. in takrat 36-letna Ljubljančana Nido H. in Sanel R. Ti so tam pobirali staro železo.