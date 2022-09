Napadeno dekle je še vedno v smrtni nevarnosti

Dvajsetletno dekle, ki jo je v noči na nedeljo dve leti starejši znanec v mariborskem mestnem parku napadel z nožem, ji neuradno »odrezal palec, jo do neprepoznavnosti iznakazil po obrazu, porezal po ušesu in nekajkrat zabodel v predel trebuha«, je še vedno v smrtni nevarnosti, je za Delo potrdil policijski inšpektor Matej Harb.

»Njeno stanje je od včeraj nespremenjeno,« je še dodal Harb, glede storilca pa povedal, da je še vedno v 48-urnem pridržanju in da policisti še zbirajo obvestila o dogajanju. »Odločitev državnega tožilstva bo znana jutri, ko jo bomo predstavili tudi na novinarski konferenci,« je še dejal Harb.

S pretvezo jo je zvabil v park

V Delu smo že včeraj poročali, da mariborski policisti preiskujejo kaznivo dejanje poskusa umora. Kot sklicujoč se na neuradne podatke poroča časnik Večer, je 22-letnik žrtev zvabil na pogovor v mestni park s pretvezo, da ji želi predati neka pisma. Ker ga je znova zavrnila, jo je napadel z nožem in sekiro, se nad njo grozovito izživljal in jo v bližini akvarija pustil ležati v mlaki krvi.

Dvajsetletnico so po podatkih Večera operirali več kot sedem ur. Oskrbeli so ji vbodne rane v predelu trebuha in ji prišili odsekani palec, ki so ga našli preiskovalci. Najhujše pa so poškodbe glave, so izvedeli od pretresenih svojcev.

Policija preiskuje poskus umora. FOTO: Oste Bakal

Storilec naj bi policistom dejanje deloma priznal in celo povedal, kam je odvrgel orodje, s katerim se je lotil nesrečnega dekleta. Preiskovalci so predmete, povezane z zločinom, našli v bližini grozljivega dejanja. Na »mesto zločina« se je kmalu po njem vrnil tudi storilec. A ne zato, da bi pomagal žrtvi, temveč zato, ker je pozabil nahrbtnik. Takrat so ga tudi prijeli ...

Brez prič

Kot še piše Večer, se je poskus umora zgodil nekaj minut čez eno uro zjutraj. Prič ni bilo, so pa policisti, vodniki službenih psov, med rednim obhodom parka slišali strahovite krike. Ko so dekle našli, je bila še pri zavesti in je »ostala v takšnem stanju do prevoza v Univerzitetni klinični center Maribor, a njene poškodbe so izredno hude«, so iz bolnišnice sporočili policiji.

Svojci žrtve so za Večer še povedali, da jo je storilec, ki je sicer imel svoje dekle v Šentilju, zalezoval že od julija. V soboto se je 20-letnica nekaj pred eno uro zjutraj vračala z obiska pri prijatelju. Z avtomobilom se je odpeljala domov in parkirala ob parku, saj ji je storilec menda poslal sporočilo, da ima zanjo neka pisma. Zato se je nič hudega sluteč tudi sestala z njim …

Da preiskujejo kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe, ki je bilo ponoči izvršeno v mariborskem mestnem parku, so iz mariborske policijske uprave javili v nedeljo nekaj po 14. uri. Z zbiranjem obvestil so do tedaj ugotovili, da je »22-letni osumljenec, po vsej verjetnosti zaradi medsebojnih nesoglasij, z ostrim predmetom poškodoval 20-letno oškodovanko in ji povzročil telesne poškodbe, ki so opredeljene kot posebno hude«.

Oškodovanki so na kraju policisti nudili prvo pomoč, nato so jo reševalci odpeljali v UKC Maribor. Policisti so pri pregledu okolice kraja kaznivega dejanja 22-letnega osumljenca tudi izsledili in mu na podlagi zakona o kazenskem postopku (ZKP) odvzeli prostost ter proti njemu odredili policijsko pridržanje. Kasneje so sporočili, da preiskujejo kaznivo dejanje poskusa umora.

Na kraju zočina. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Za kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe je predpisana kazen od enega do deset let zapora, za poskus umora pa tudi več kot petnajst let zapora.