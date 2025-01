Nekdanji rokometaš bi rad dobil odpustek

V nadaljevanju preberite:

Prav tako je v treh očitkih navedeno, da je (Samo Rutar, o. p.) prevzeto neugotovljeno količino droge prodajal naprej: »Glede na to, da se tožilstvo sklicuje, da naj bi v splošnem opisu pisalo, da je po posredniku Alešu Zupančiču prevzemal večjo količino prepovedane droge ter jo nato predajal oziroma prodajal drugim, menim, da to še vedno ni konkreten očitek.« Če bo sodišče dalo prav obrambi, bi lahko obtoženemu, kot je sklenil odvetnik, vsekakor očitalo »manjšo kriminalno količino« ter mu izreklo nižjo kazen. Prvostopenjska sodba mu prinaša tri leta in deset mesecev zapora in plačilo stranske denarne kazni v višini 15.000 evrov.