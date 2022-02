Nekdanji sodnik Zvjezdan Radonjić ne priznava krivde

Zvjezdan Radonjić je bil na današnjem predobravnavnem naroku na celjskem okrožnem sodišču jasen: »Krivde po obtožbi ne priznavam. Nobenih dejstev po obtožnici ne priznavam.« Zadeva se nanaša na izrek sodbe Milku Noviču aprila 2019, ko ga je senat oprostil obtožbe umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. V izreku sodbe je Radonjić pred javnostjo opozoril, da je bil deležen hudih pritiskov: »K meni že mesece hodi določena sodnica, ki je vedno v kontaktu s skupino državnih tožilcev. Vsak teden mi namiguje, a ne, da ne boš oprostil Noviča, a ne, da ne boš oprostil Noviča.«

Kasneje ga je predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik zaprosil za pojasnila. Radonjić mu je odgovoril, da so bile njegove navedbe o pritiskih resnične, na izrecno vprašanje, za koga je šlo, pa je odgovoril: »Andreja Sedej Grčar po dogovoru z Blanko Žgajnar, vsak teden najmanj enkrat, praviloma v moji pisarni.« Kasneje sta imeni pricurljali v javnost. Očitke je ponovil še v dopisu sodnemu svetu glede kandidature Andreje Sedej Grčar na razpisu za višjo sodnico na kazenskem oddelku ljubljanskega višjega sodišča.

Tako omenjena sodnica kot tožilka sta v primeru, ki ga zdaj obravnavajo na celjskem okrožnem sodišču, oškodovanki, okrožno državno tožilstvo pa Radonjića preganja zaradi treh kaznivih dejanj obrekovanja in enega kaznivega dejanja razžalitve.

Zavrženje?

Nekdanji sodnik je takoj povedal, da krivde ne priznava. Ko je okrožna državna tožilka Renata Inkret vstala, da bi odgovorila na vprašanje sodnice Gordane Malović, ali ima za Radonjića kakšen predlog, pa je izstrelil: »Ne želim slišati predloga okrožne državne tožilke glede predloga o priznanju krivde!« Njegov zagovornik odvetnik Franci Matoz je predlagal, da sodišče izvede še nekatere dodatne dokaze. Želi si zaslišanja ljubljanske okrožne sodnice Ane Testen in zapisničarke na ljubljanskem okrožnem sodišču Brigite Dopona ter poslušanje zvočnih zapisov s sojenja Milku Noviču, še posebej razglasitve sodbe.

Radonjić je sicer predlagal, da se zadeva zavrže: »Obtožnica ne vsebuje vsega, kar mora po zakonu o kazenskem postopku, zato predlagam, da se zavrže.« Njegov zagovornik Franci Matoz je podrobneje razložil, da Radonjić javno nikoli ni imenoval ne sodnice ne tožilke: »Oškodovanke, ki so se kasneje v tem prepoznale, trdijo, da je to neresnično. Moj klient ve, da je to resnično. Obtožnica kot taka je tudi nesklepčna. Gre za očitek, da je to izjavil oziroma da naj bi dejanje storil pred mediji, v javnosti. Tega ni storil. Gre za nepotreben postopek, popolnoma neutemeljene obtožbe, škoda, da se sploh postopek vodi.« Na vprašanje, ali bo zadeva zavržena, pa je bil Matoz jasen: »Menim, da ne, ker mislim, da senat ni sposoben takega koraka.«

Tožilka v fazi predobravnavnega naroka bolj konkretnih izjav ni želela dajati: »Lahko pa povem, da na podlagi podatkov in dokazov, ki so bili zbrani v predkazenskem postopku, nedvomno izhaja utemeljen sum storitve kaznivih dejanj, kot se očitajo obtoženemu, zato je tožilstvo vložilo obtožnico, sodišče je obtožbo sprejelo in je obtožnica pravnomočna. Zavrženja ne pričakujem.«