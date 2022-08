Nepopravljivi zapornik zažgal celico

V nadaljevanju preberite:

Da je oktobra 2019 podkuril v celici, v kateri je bil nameščen, je pred okrožno kazensko sodnico Ano Testen priznal 44-letni Črnomeljčan Niko Stariha. Ogenj je uničil vzmetnico, rjuho, blazino in vse, kar je še bilo na postelji. Da se sam ne bi zastrupil, si je z mokro cunjo zaščitil obraz. Na srečo hujših posledic ni bilo.

Stariha, ki je bil doslej obsojen že kar 30-krat, lahko tako zapornim kaznim, ki so ga že doletele, prišteje še deset mesecev zapora. Toliko bo namreč moral sedeti, ker je zanetil požar v ljubljanskem priporu na Povšetovi. Nastalo je za nekaj več kot 700 evrov škode, tožilstvo pa ga je preganjalo zaradi poškodovanja tuje stvari in povzročitve splošne nevarnosti. Požar v sobi številka 58 je namreč povzročil nevarnost za 179 zapornikov in pripornikov, in če ga ne bi pogasili, bi se lahko razširil na 2,7 milijona evrov vredno stavbo.