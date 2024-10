V Brezovici na Bizeljskem se je smrtno ponesrečil voznik traktorja

V Brezovici na Bizeljskem se je v torek pri delu smrtno ponesrečil 79-letni voznik traktorja, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Moški je s traktorjem peljal po travnati terasi, ko je zapeljal na rob terase, se je traktor prevrnil, moški pa je padel in hudo poškodovan obležal.

O nesreči so bili brežiški policisti obveščeni v torek nekaj po 16. uri. Reševalci so ponesrečenemu nudili pomoč in ga oživljali, vendar je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Policisti vse okoliščine še preverjajo in bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo, še sporočajo s policijske uprave.