V prometni nesreči v okolici Pragerskega umrl moški

S policijske uprave Maribor so sporočili, da se je danes nekaj pred 10. uro zgodila prometna nesreča IV. kategorije v okolici Pragerskega.

V nesreči na lokalni cesti je v trčenju dveh osebnih avtomobilov moški izgubil življenje, drugo udeleženo osebo so odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče še preiskujejo.

Kot so dodali, je to letos že 12. prometna nesreča s smrtnim izidom, v njih je umrlo skupno 13 udeležencev (v istem obdobju lani so obravnavali 11 prometnih nesreč z 12 smrtnimi žrtvami), so še zapisali na PU Maribor.