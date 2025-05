V prometni nesreči na Hrvaškem dva mrtva in več poškodovanih

V prometni nesreči na hrvaški avtocesti A3 blizu Zagreba, ki se je zgodila v zgodnjih jutranjih urah, sta umrli dve osebi. Več kot 30 poškodovanih so reševalci prepeljali v bolnišnice. V nesreči sta bila udeležena osebni avtomobil in avtobus, oba z registrskimi oznakami iz Bosne in Hercegovine.

Nesreča se je zgodila okrog 3. ure zjutraj na avtocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac med Popovačo in Križem, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

FOTO: Emica Elvedji/Pixsell

Policija je sporočila, da sta umrli dve osebi, poškodovanih pa je bilo 31. Pri reševanju je sodelovalo kar devet ekip nujne medicinske pomoči, poškodovane so prepeljali v bolnišnice v Zagrebu, Sisku in Pakracu.

V prometni nesreči sta bila udeležena osebni avtomobil in avtobus, oba z registrskimi oznakami iz Bosne in Hercegovine. Natančne okoliščine nesreče še preiskujejo, je sporočila policija v sisaško-moslavški županiji.

Zaradi nesreče je prekinjen promet na avtocesti A3 v smeri Bregane. Nastala je kolona, dolga približno 14 kilometrov, je sporočil hrvaški avtoklub Hak. Dodajajo, da je promet povečan na avtocestah, regionalnih in lokalnih cestah po vsej državi, vključno z istrskim ipsilonom, pred tunelom Učka in proti prehodom na mejah s Slovenijo.