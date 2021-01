Neznanci poškodovali Quaglievo fresko na ljubljanski stolnici

Poškodovano Oznanjenje Giulia Quaglia

Poškodovano fresko z motivom Oznanjenja je na južnem pročelju Stolnice sv. Nikolaja naslikal Giulio Quaglio (1668–1751), najpomembnejši slikar v zgodovini ljubljanske katedrale, ki je ustvaril tudi fresko z motivom Krsta v Jordanu na severni fasadi, predvsem pa obsežno poslikavo v notranjosti cerkve. Z ustvarjanjem abmicioznega programa slikarskega okrasa katedrale je začel leta 1703.



Zaradi uničujočih vremenskih razmer in drugih pokodb je bila freska večkrat obnovljena. V njeno zgodovino sta vpletena tudi dva druga pomembna slovenska slikarja. Leta 1872 jo je restavriral slikar Janez Wolf, ki je tudi avtor freske na vzhodnem pročelju stolnice, leta 1920 pa je vse tri reske obnovil tudi Matej Sternen po navodilih tedanjega Društva za krščansko umetnost. Freske so obnavljali tudi leta 1961. V. U.

Poškodovana freska. FOTO: Arhiv Stolnice Sv. Nikolaja

Policisti ljubljanske policijske uprave (PU) so bili včeraj okoli 7. ure obveščeni, da je neznani storilec v fresko na stolni cerkvi v Ljubljani vrgel balon z barvo in jo poškodoval. Nastalo je za več tisoč evrov materialne škode.Policisti še vedno zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote – freska ima namreč vrednost kulturnega spomenika, so še zapisali na PU Ljubljana. O vseh ugotovljenih dejstvih bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.Za kaznivo dejanje poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, kazenski zakonik predvideva kazen do pet let zapora, če je poškodovana ali uničena stvar kulturni spomenik, pa celo do osem let zapora.