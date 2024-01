Ni znal od sto odšteti sedem in nato še sedem

V nadaljevanju preberite:

Na ljubljansko višje sodišče, kjer na obravnavi razčiščujejo, ali je bil Gorenjc 5. marca 2021, ko naj bi s pasom kopalnega plašča zadavil svojo ženo, prišteven ali ne, je bila hrvaška strokovnjakinja, ki jo je angažirala obramba, včeraj vabljena kot priča. Zanjo ni dvoma, da je bil neprišteven. In o tem je tako zelo prepričana, da celo meni, da sta slovenska izvedenca Majda Zorec Karlovšek (toksikologija) in Peter Pregelj (psihiatrija) zelo slabo opravila svoje delo. Po njenem ne bereta dovolj literature, ne spremljata novih znanstvenih dognanj in nista multidisciplinarna. Preglju je tako celo očitala, da ne zna računati, zaradi česar jo je ena od treh članic sodnega senata opozorila, naj neha s takšnimi vrednostnimi ocenami.

Radeljakova je sicer na dolgo in široko opisovala, kako je prišla do svojih zaključkov. Pri Gorenjcu je ugotovila mejno osebnostno motnjo, imenovano tudi borderline, ki se je razvila že v otroštvu. Začel naj bi se zapirati vase, na ljudi okoli sebe gledati črno-belo, se izogibati družbi. Da bi se pomiril, naj bi najprej začel zlorabljati marihuano, in to že proti koncu svojih najstniških let, v naslednjih dvajsetih letih pa še alkohol in kokain.