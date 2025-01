Nives Počkar: Nujno je treba dati več za varnost, ne glede na zakonodajo

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je po požaru v Dijaškem domu Ivana Cankarja v Ljubljani napovedal, da bo predlagal spremembo zakonodaje glede požarne varnosti. Da je treba takoj začeti nameščati javljalnike požara in detektorje dima v vse dijaške sobe, je dejal tudi predsednik Skupnosti dijaških domov Slovenije Dragan Kojić. Še 17 dijaških domov tega nima.

Čez 14 dni bodo tudi v dijaških domovih informativni dnevi, prosta mesta je v razpisu objavilo skupaj 35 dijaških domov, največ prav dijaški dom, v katerem je bil davi požar. »Tragična nesreča nas opominja na pomembnost krepitve požarne in siceršnje varnosti v naših domovih, saj nesreča žal nikoli ne počiva,« je zapisal Kojić. Zakonodaja ob gradnji novih dijaških domov ter rekonstrukciji dosedanjih zahteva vgradnjo javljalnikov požara in avtomatskih sistemov za gašenje požara, a prejšnji standardi so bili nižji, tako da še 17 dijaških domov tega nima. Kot je za Delo dejal Kojić, so bili dijaški domovi večinoma grajeni v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja.

Gasilci so iz objekta evakuirali 363 ljudi in jih premestili v sosednji blok dijaškega doma. Požar so pogasili v dobri uri. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kojić je povedal, da tveganja za požar v domovih zdaj obvladujejo z gasilnimi aparati, hidranti, rednimi kontrolami, požarnimi vajami, evakuacijskimi potmi … »Takoj moramo poskrbeti, da tako kot v domovih za starejše občane v sleherno sobo namestimo javljalnike požara in detektorje dima, ki so povezani z gasilsko enoto, da se v primeru požara takoj začne reševanje. Vsaka minuta, vsaka sekunda namreč šteje,« je dejal Kojić, sicer tudi ravnatelj Dijaškega doma Nova Gorica. Tudi dom, ki ga vodi sam, tega nima, priznava: »Mi imamo javljalnike požara v skupnih prostorih, v jedilnici in kuhinji.«

Varnost

Tudi celjski Dijaški dom Strokovnega izobraževalnega centra Alme M. Karlin nima javljalnikov požara, priznava ravnatelj Iztok Leskovar. A dodaja, da so prav zato okrepili nočno dežurstvo: »Zaposlili smo dodatnega človeka, ki večkrat ponoči po nadstropjih preverja, ali je vse v redu. Tega zaposlenega plačujemo iz lastnih sredstev.« Leskovar je dodal, da so si sicer za celovito sanacijo stavbe in s tem tudi za izboljšanje požarne varnosti, prizadevali od leta 2014. Zanjo so zdaj dobili evropska sredstva, ob statični in energetski sanaciji bodo na novo uredili požarne sektorje, optimizirali evakuacijske poti, vgradili sistem za aktivno javljanja požara s protipožarno centralo, upoštevajo tudi vse zahteve o požarni odpornosti sten, konstrukciji, strešni kritini, stavbnem pohištvu ...

Požar se je ponoči, kot je na kraju dogodka ugotovila policija, s prvega nadstropja stavbe B močno razširil na ves objekt. FOTO: Črt Piksi

Dijaški dom Lizike Jančar Maribor, ki je bil zgrajen leta 1977, pa ima javljalnike požara in senzorje v vseh sobah in skupnih prostorih, je povedala ravnateljica Bojana Peruš Marušič: »Že ko sem prišla za ravnateljico v dom leta 2016, smo to imeli, potem smo vse tudi obnovili. Imamo tudi požarne stopnice, ne nazadnje ima naša stavba osem nadstropij. Kar se je zgodilo v Ljubljani, je res tragedija.«

Predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Nives Počkar je dejala, da je sicer res, da zakonodaja ne zahteva javljalnikov požara, a je dodala: »To se ne bi smelo zgoditi! Morali bi zaostriti zakonodajo. A ne glede na to, kaj ta določa, bi morali narediti več za varnost mladih, ker smo mi njihovi varuhi.«

V obsežnem požaru je bilo poškodovanih več dijakov, enajst so jih prepeljali v UKC Ljubljana, trije so huje poškodovani in ostajajo v UKC Ljubljana. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Spremembe

Predsedstvo Dijaške organizacije Slovenije in Varuh dijakovih pravic sta izrekla podporo vsem v požaru prizadetim dijakom, v odzivu pa so dodali: »Požar v Dijaškem domu Ivana Cankarja je še en dokaz, da država ne namenja dovolj pozornosti varnosti in standardom bivanja dijakov.« Poudarili so, da imajo dijaki pravico do varnega bivanja in zahtevali: »Da se takoj izvede celovit pregled vseh dijaških domov ter uvedejo jasni ukrepi za izboljšanje požarne varnosti in splošnih bivalnih pogojev.«

Minister Vinko Logaj je že pojasnil, da so postopke za preverjanje stanja požarne varnosti v vseh objektih, kjer bivajo učenci in dijaki, že začeli. Napovedal je še, da bo predlagal postopek za spremembo zakonodaje na področju požarne varnosti v javnih objektih, kjer bivajo ranljive skupine, ter dodal: »Prioritetno bomo začeli vlagati tudi v tehnično zaščito v šolskih objektih oziroma objektih, v katerih so nastanjeni dijaki.«