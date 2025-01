Zjutraj zagorelo v Dijaškem domu Ivana Cankarja, enajst ljudi odpeljali v UKC

Zgodaj zjutraj je zagorelo v stavbi Dijaškega doma Ivana Cankarja na Poljanski cesti v Ljubljani. Na kraju je policija ugotovila, da se je požar, ki se je po prvih podatkih vnel v eni izmed sob v prvem nadstropju, nato močno razširil na celoten objekt.

Gasilci so vseh 363 ljudi evakuirali iz objekta in ga že pogasili, je za STA pojasnil Robert Okorn iz Gasilske brigade Ljubljana.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V dijaškem domu je vzpostavljena telefonska številka, kamor lahko pokličejo starši in skrbniki dijakov, ki so bili nastanjeni v domu in še niso uspeli vzpostaviti kontaktov. Vse naprošajo, da te telefonske številke ne zasedajo z drugimi klici, saj je namenjena izključno za svojce dijakov.



Telefonska številka: 01 474 86 25

Po doslej znanih podatkih policije so v Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana doslej odpeljali 11 ljudi. Pet je bilo telesno poškodovanih, od teh eden huje. Preostale so v UKC Ljubljana odpeljali zaradi vdihavanja dima, so pojasnili na PU Ljubljana.

Vsem, ki so bili nastanjeni v objektu, so s pomočjo civilne zaščite in tam zaposlenih zagotovili ustrezno začasno namestitev.

Požar so sicer pogasili v dobri uri, sledilo je prezračevanje prostorov, v intervenciji, ki še poteka, pa sodeluje 31 poklicnih in 43 prostovoljnih gasilcev, skupaj pa 77 ljudi in 22 vozil.

Iz stavbe rešili 45 ljudi

Kot je za STA pojasnil vodja intervencije Klemen Zupančič, so ob prihodu na kraj dogodka opazili, da je več oseb ujetih na oknih, zato je bila prioriteta reševanje teh ponesrečencev. Gasilci so iz stavbe po lestvi rešili 45 ljudi.

Ogled kraja trenutno še ni mogoč, zato več o vzroku požara še ne morejo povedati, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.