NPU ovadil pet oseb, ki naj bi oškodovale gospodarsko družbo

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper pet oseb. Te sumijo, da so pridobile protipravno premoženjsko korist na škodo gospodarske družbe z območja Maribora v višini več kot 600.000 evrov, so danes sporočili iz Generalne policijske uprave.

Preiskovalci NPU so konec decembra 2022 zaključili še en del obsežne kriminalistične preiskave in ovadili pet oseb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, so navedli.

Osumljeni osebi iz gospodarske družbe z območja Policijske uprave Maribor sta v letih 2016 in 2017 sklenili pogodbe o sodelovanju z dvema tujima poslovnima subjektoma, nato pa odredili plačilo več prejetih fiktivnih računov za storitve, ki niso bile nikoli opravljene. To se je odvijalo ob pomoči slovenskega državljana ter dveh tujih državljanov, ki sta vsa prejeta denarna sredstva takoj dvigovala z bančnih računov, so navedli.

Po neuradnih informacijah portala 24ur naj bi bila ovadena davčni svetovalec Rok Snežič in Dijana Đuđić, znana iz afere glede posojila stranki SDS. To naj bi bila ena v nizu njunih ovadb od lanskega poletja.